Así de vomitiva es la golpista TV3: dos activistas de izquierdas evitan rechazar la violencia si es contra la derecha

En uno de los momentos más bochornosos del programa de Andreu Buenafuente en TV3, 'Preguntes Frequents', Elena Martínez y Laia Serra, activistas acusadas de 'delito de odio' por defender 'la lucha' y el odio contra todo lo que ellas consideran 'nazi' o 'franquista' -que acaba siendo casi todo lo que no sea pensar como ellas- evitan defender condenar la violencia si es contra la extrema derecha.

Fue este 25 de mayo de 2019 en el plató de TV3 donde ambas protagonistas se presentaron como víctimas de la España franquista. Su justificación para defender la violencia es que Hogar Social es un grupo seguidor de los planteamientos de Ramiro Ledesma.

Todos los presentes asentían a los planteamientos de las activistas presentándolas como 'mártires' menos el periodista Israel García Juez, que rompió su unanimidad para tratar hacer decir a las dos activistas que odiar y defender la violencia contra la gente, aunque fuera de derechas, estaba mal: pero no tuvo éxito.

Además por allí estaba otra buena pieza, la tertuliana Patricia López, de Público Today, que no parecía dispuesta a soportar que nadie recordara que figuras de la derecha también habían sido asesinadas:

Israel García-Juez - Ramiro Ledesma, no sé si lo sabe era un pensador, un filósofo y un escritor, muy de derechas. Enfrentado con José Antonio. Un señor al que una checa, le sacaron de su casa y le fusilaron y le mataron. Como a José Antonio. Me gustaría saber si a usted, que dice que no odia... eso le parece...

Al final la propia presentadora decidió frenar a Israel García-Juez y respaldar a la brigada odiadora 'antifascista'.

Cristina Puig - (Se pone de pie y para a Israel). Israel, siempre que vienes tú me tengo que poner de Rottenmeier y no me apetece.

Israel García-Juez - Así te vemos bien.

Cristina Puig - A mí me gusta andar para pasearme, pero no para regañaros. Deja terminar a Elena.

Elena Martínez - Eso, no me dejas terminar. Igualas dos cosas que no tienes nada que ver. Como España no hemos roto con el fascismo y con aquellos que les llaman 'ideólogos fascistas' . Defender el antifascismo debería ser un deber democrático y no un delito. Se trata de salvaguardar que el franquismo continúe.

Israel García-Juez - Es muy sencillo: estamos hablando de un delito: ¿matar a gente de dererechas es malo?

Elena Martínez - Tú haces apología del fascismo directamente y a ti nunca te perseguirá nadie. (...)

Israel García-Juez- Tú defiendes que eres mejor que los de derechas y piensas que a los que no piensan como tú puede ser perseguido. Eso sí que es fascismo puro.

Elena Martínez - Ya vemos quien es el perseguido.