Inda se lo goza a lo grande con 'la desaparición' de Pablo Iglesias: "¿Dónde está? ¿Se fue por la alcantarilla de la sede de Podemos?"

Eduardo Inda, el periodista azote de Podemos, por fin tuvo una noche de dulce venganza este 26-M, la noche en la que se confirmó el despropósito podemita en las elecciones autonómicas y municipales. La derecha está más viva que nunca: Almeida jubila a Carmena y VOX tendrá la llave de la Comunidad de Madrid.

El resquebrajamiento en pedazos de la izquierda radical que un día aglutinó Pablo Iglesias terminó por pasarle factura a todas estas formaciones: Más Madrid, Madrid en pie, Unidas Podemos y hasta PSOE. Especialmente en Madrid, esta fragmentación llevó a Carmena a perder el Ayuntamiento y a Errejón a no tener el suficiente grosor para aupar a Gabilondo en la Comunidad. La derecha reinará en ambas plazas, y a la debacle se le añade la derrota de Ada Colau en Barcelona. Las 'mejores' caritas que ha arrojado el 26-M entre la resquebrajada y derrotada izquierda podemita.

A todo esto, nada se supo de Pablo Iglesias en la noche electoral. Ni apareció ante las cámaras, ni un solo tuit, ni se le espera a la hora de realización de esta nota. Y Eduardo Inda se lo disfrutó de lo lindo ya en 27 de mayo de 2019 desde El Programa de Ana Rosa de Telecinco. Los progres 'reventados' por el 26-M vuelcan su indignación en las redes: "Somos unos gilipollas":

Lo que yo me pregunto es dónde esta Pablo Iglesias, ¡porque no lo encuentro! No sé si se fue por la alcantarilla de la sede de Podemos, porque no ha aparecido. ¿Dónde está Pablo Iglesias?

Su vileza, su aburguesamiento, su nepotismo ha destrozado Podemos, esa es una de las grandes lecturas de la noche.

La segunda es que al igual que en el año 2015, el PSOE era mucho PSOE, el PP ha demostrado que es mucho PP. Tiene un suelo muy sólido y se va diluyendo el efecto VOX poco a poco.

Y luego me hace gracia lo que dice el Presidente del Gobierno, que ellos (PP) no pueden gobernar con la extrema derecha -suponiendo que VOX lo sea, que para mí no lo es- cuando el señor Sánchez está pactando con la extrema izquierda comunista de Podemos.