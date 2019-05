Risto Mejide se sirve de una lamentable agresión de un miembro de VOX a uno de sus reporteros para aumentar la audiencia y hacer un ejercicio de cinismo

Un jefe de seguridad de VOX se excedió en sus funciones y protagonizó un lamentable incidente con un reportero de 'Todo es Mentira', que intentaba preguntar a Rocío Monasterio y él cortó en seco la entrevista de manera violenta.

Se trata de un militante del partido, que lucía polo con el logotipo del partido de Abascal, que se sobrelimitó en sus funciones. "Los codazos duelen, en un momento me quedo sin respiración, me zarandea y me lleva contra una furgoneta. Hasta Iván Espinosa de los Monteros viene a pedirme disculpas y a interesarse. Los policías me ofrecieron la opción de denunciar".

Son las palabras del periodista involucrado que sufrió la agresión referida de esa persona, que se tomó demasiado en serio que el programa de Risto Mejide no preguntase a Rocío Monasterio tras conocerse los resultados de los resultados electorales del 26-M.

Al publicista reconvertido ahora en regenerador del periodismo le ha venido estupendo todo esto para sacar tajada.

Desde primera hora del día el programa ha 'inflado' la agresión, han cebado lo sucedido y le han sacado un partido estupendo. La típica polémica de un programa que solo busca polémica para levantar la audiencia.

"Yo te digo una cosa, yo como compañero tuyo te voy a rogar que pongas esa demanda, que no quede impune (ovación de su público) No se puede justificar lo ocurrido, me da igual que fuera mamado como se oye por ahí"

.@davidmoreno: "He de decir que Espinosa de los Monteros enseguida se preocupó por lo ocurrido cuando sucedió todo y esta mañana me ha llamado para saber cómo estaba."#TodoEsMentira97 https://t.co/mSrxSSLDvN pic.twitter.com/965Nf0nObp — Todo es mentira (@todoesmentiratv) 27 de mayo de 2019

El periodista agredido volvió a agradecer que un miembro destacado de VOX intercediera por él: "Iván Espinosa estuvo muy atento y quiso preocuparme por mi estado". Pero Risto le cortó:

Ya, pero que lo haga en público. Les hemos dado la opción de disculparse en público y no han querido

