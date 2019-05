Alarma en Telecinco: vídeo íntimo de Jorge Javier Vázquez ‘desatado’ con un travesti

Jorge Javier Vázquez regresaba a la televisión después de varias semanas de ausencia debido a un grave problema de salud tras sufrir un ictus que le tuvo varios días en el hospital.

El presentador estrella de Telecinco regresaba a Mediaset coincidiendo con el estreno de la nueva edición de Supervivientes y lo hacía aparentemente recuperado, pero con un cambio de carácter evidente: bastante más avinagrado y más altivo que nunca. De hecho, ha tenido un comportamiento bastante reprochable con una concursante del reality, Dakota, y con el dúo Azúcar Moreno.

Este comportamiento ha provocado un importante número de críticas no solo de los profesionales de la televisión sino también en las redes sociales e incluso entre algunos de sus compañeros en Sálvame que, con la boca cerrada y off the record, reconocen los malos modos del presentador.

Y las críticas eran unánimes, después de aprovechar el pasado conflictivo de una concursante para arremeter contra ella, recordándole al presentador estrella de Mediaset que "todo el mundo tiene un pasado", acompañando ese mantra con polémicas y delicadas fotos de Jorge Javier.

Pero, según ha podido saber Periodista Digital de fuentes próximas a la cadena, en Telecinco existe cierta preocupación por la vida que comienza a llevar el presentador de Badalona. Soltero, y recuperado del ictus que podría haber tenido graves consecuencias vitales, Vázquez comienza presúntamente a frecuentar fiestas y la frenética noche madrileña.

Muchos de sus compañeros -lo más cercanos a él como Mila Ximénez, Belén Esteban, María Patiño o Kiko Hernández- habrían recibido un vídeo que circula en la red y en el que aparece Jorge Javier Vázquez tirado en un sofá de una conocida discoteca de ambiente gay de Madrid, eso indican a PD las fuentes consultadas.

El presentador parece agotado pero desinhibido. La noche aparenta haber sido larga y agitada. En la secuencia se puede ver a quien es presúntamente Jorge Javier Vázquez en actitud íntima y cariñosa con un travesti, ambos cogidos de la mano. Jorge Javier trata de levantarse, quizás para bailar por sus gestos, y es su acompañante quien le arroja varias veces sobre el sofá. Parecen besarse.

Un joven, un cliente de la discoteca, graba a la pareja pero cambia el plano cuando parece ser "interceptado" por un empleado del local. En cualquier caso su comentario no deja lugar a dudas de lo visto por él a altas horas de la madrugada en esa disco gay madrileña:

"Jorge Javier Vázquez sigue su tratamiento post ictus sin novedades".

Así al menos lo ha compartido en su Twitter.