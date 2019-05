Pedro Piqueras hace méritos y se gana el aplauso de los 'progres' tras meterle un inesperado palo a VOX en su informativos

Fue inesperado, porque normalmente el estilo del telediario permite pocas licencias a los presentadores, muy encorsetados con el telepromtper (a no ser que seas Matías Prats y te permitas saltarte el guion para colocar alguno de sus chistecitos).

A muchos les debió coger con el pie cambiado, pero lo cierto es que Pedro Piqueras abandonó la neutralidad del presentador de informativos y le metió un palazo a VOX en directo.

¿Por qué? Fue en plena información a la celebración del partido de Santiago Abascal a las instituciones madrileñas: "Ya hemos pasado", decían los responsables de la formación derechista con una imagen del Ayuntamiento de Madrid de fondo, y como respuesta al lema antifascista del 'No pasarán' que se leía en las calles de la capital durante la guerra civil.

Piqueras recogía esa anédota y avisaba que VOX se había servido de una canción de Celia Gámez con la que el bando franquista celebró su entrada en Madrid para celebrar su éxito electoral: "Como si no estuviéramos ya en el siglo XXI", añadió el presentador.

Su coletilla le ha valido el aplauso unánime de progres, encantados con el ataque del presentador de T5. En el Huffington del grupo PRISA aseguraban que Piqueras "había machacado" a VOX con su comentario.

En redes, sin embargo, algunos le ponían de vuelta y media:

🇪🇸Pedro Piqueras machaca a Vox en pleno Informativos Telecinco con sólo 9 palabras🇪🇸que verguenza de país manipulador de mierda 🇪🇸 no quieren a vox, porque no quieren se destape la falacea de sistema creado por unos pocos a lo que llaman "democracia"🇪🇸 https://t.co/JYdZ6MIWuw

Te has convertido en un montón de mierda, piqueras. El que "no va a pasar" de ser un mediocre televisivo y poco fotogénico eres tú. Podemita

Piqueras de Tele 5 vincula la respuesta de VOX de "no pasaran"con el franquismo,y no con el mitin de Iñigo Errejon y el comunismo, de hace 1 semana donde se coreaba a grito "no pasarán"....Quizá sea falta de información de Pedro Piqueras, y no de hacer méritos contra VOX