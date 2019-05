Risto Mejide quería más bombo con el reportero al que placó un segurata de VOX y manda un duro mensaje a Ferreras

Un jefe de seguridad de VOX se excedió en sus funciones y protagonizó un lamentable incidente con un reportero de 'Todo es Mentira', que intentaba preguntar a Rocío Monasterio en la noche electoral del 26-M y cortó en seco la entrevista de manera violenta. Risto Mejide se sirve de una lamentable agresión de un miembro de VOX a uno de sus reporteros para aumentar la audiencia y hacer un ejercicio de cinismo.



Se trata de un militante de VOX que fuera secretario de la organización en sus inicios, y que debido a la tensión del momento se sobrelimitó en sus funciones.

"Los codazos duelen, en un momento me quedo sin respiración, me zarandea y me lleva contra una furgoneta. Hasta Iván Espinosa de los Monteros viene a pedirme disculpas y a interesarse. Los policías me ofrecieron la opción de denunciar".

Así se explicaba el reportero, pero este 28 de mayo de 2019 el presentador del programa 'Todo es mentira' de Cuatro, Risto Mejide, una vez bien explotado el asunto todo lo que pudo en su espacio, levantó la cabeza para mirar alrededor y se encontró un silencio por parte de otras televisiones y periodistas estrella. Y eso le ha reventado hasta límites insospechados al publicista showman de Vasile, que mandó este contundente recado a quien lo quiera coger, pero especialmente a Antonio García Ferreras, por elevación, como director de laSexta:

Recuerdo que aquí también hemos defedido a periodistas de laSexta cuando se les ha hecho un escrache, y todavía estoy pensando que algún periodista de algún otro medio defienda a nuestro compañero.

.