Sexo y política desde primera hora en Griso TV: "¿No ves a Ábalos tristísimo? ¡Le hace falta más vida!"

Pillaron a todo el mundo con el pie cambiado, cuando recién dadas las 9 de la mañana aparecieron en Espejo Público la presentadora del espacio, Susanna Griso, y la tertuliana habitual y expolítica del PP, Celia Villalobos, nada menos que hablando de política, ¡y sexo!

Fue este 28 de mayo de 2019 cuando abordaban con distinta perspectiva lo que una campaña electoral deja en los políticos que la acometen a nivel de deseo sexual, estando en desacuerdo la periodista y la siempre controvertida política.

Una conversación trivial y divertida en el desayuno de Antena3, que incluye un recadito tremendo que no hará ni pizca de gracia al protagonista, el ministro en funciones, José Luis Ábalos:

Celia Villalobos: Al PSOE no le gusta Podemos absolutamente nada, se pongan como se pongan, pero luego los pactos para gobernar... Y tú hablabas antes de Juego de Tronos, y ahí lo único que había era sexo y muertos, y si eso es lo que nos espera, ¡estamos muertos todos!

Susanna Griso: Bueno, un poquito de sexo no nos viene mal. Nos podemos ahorrar los muertos.

Celia Villalobos: Pero el sexo que sea lo menos colectivo posible, que eso es muy agotador.

Susanna Griso: Lo digo porque tanta campaña electoral baja mucho la libido, vamos a ver si la recuperan los políticos.

Celia Villalobos: ¿Tú crees?

Susanna Griso: Bueno, no sé, tú has hecho más campañas que yo, Celia, ¿te faltaba la libido o no?

Celia Villalobos: Todo lo contrario, ¡estás como una moto!

Susanna Griso: ¡Dios mío! ¡Qué agotamiento!

Celia Villalobos: Sabes qué pasa, que como estás tan tensa...

Susanna Griso: Necesitas descargar...

Celia Villalobos: A ver.

Susanna Griso: Bueno, pues oye, en fin, no sé si eso es lo generalizado.

Celia Villalobos: Claro, por eso la gente va tan cabreada por la vida. Fíjate la rueda de prensa de Ábalos, estaba tristísimo. ¡Este hombre necesita más vida!