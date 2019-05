Espinosa de los Monteros se harta de las miserias periodísticas y deja en cueros a Carme Chaparro

Carme Chaparro es esperpéntica y se esfuerza por demostrarlo programa a programa, desde su 'Cuatro al día', porque su forma de llevar el programa es una cosa horripilante.

Para colmo, la presentadora, en lugar de ponerse cositas fáciles, se atreve a meterse a entrevistar a difíciles protagonistas, como el caso de este 28 de mayo de 2019 en el que tuvo una charla muy poco amable con el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. El troleo monumental que Iván Espinosa de los Monteros le hace a Carmen Chaparro.



Aún colea el conflicto entre un miembro de la seguridad del partido de Abascal y un reportero de Cuatro, más concretamente de 'Todo es Mentira', que Risto Mejide lleva explotando y dándole todo tipo de vueltas varios días. Risto Mejide quería más bombo con el reportero al que placó un segurata de VOX y manda un duro mensaje a Ferreras.

Obviamente fue intolerable el comportamiento del partido aquí, pero tiene mucha razón Espinosa con el estacazo que le metió a la presentadora, harto de algunas prácticas periodísticas y con el que deja en cueros vivos a la entrevistadora:

Espinosa: Y le voy a decir una cosa, está también muy mal que ustedes desde los platós estén obligando a periodistas a meter el micrófono donde no cabe, a empujar, a insistir, a buscar la polémica, y al final esos pobres periodistas, que los tienen ustedes bastante mal pagados en las sedes de los partidos -haciendo unos horarios que ya me gustaría ver a mí si fichan y entran y salen- y lo pasan bastante mal. Pero eso ustedes no lo hablan nunca, solo hablan buscando la polémica.

Carme Chaparro: Mire, le podemos asegurar que aquí cumplimos la ley y los trabajadores están todos en unas condiciones que sobrevi... eh, ¡fantásticas! Y que nuestros compañeros que están en la calle sí que hacen un trabajo duro pero convendrá conmigo en que si trabajo es preguntar e insistir.