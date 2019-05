Fran Rivera aconseja a las chicas que se cuiden de enviar vídeos sexuales para evitar disgustos y la turba feminista se abalanza a desearle la muerte

Es una tragedia terrible el desenlace de la vida de la joven Verónica Rubio, que se suicidó tras distribuirse en su empresa un vídeo sexual de cinco años atrás. Deja dos niños muy pequeños y un marido, y sobre todo, una agresión imperdonable de cada uno de los viralizadores de estos contenidos. Una joven empleada de Iveco, madre de dos hijos, se suicida tras compartirse un vídeo sexual suyo de soltera.

Ahora están siendo investigados y todo el que pasara el vídeo dentro y fuera de la empresa Iveco se enfrenta a un año de prisión. Pero nada es suficiente ya para salvar la vida de Verónica Rubio, y lo peor es que son muchas las chicas -y chicos- en similares situaciones, incluso, de chantaje. Así fueron los cinco días de pánico, burlas y vejaciones a Verónica hasta que se ahorcó.

Por eso el torero Fran Rivera, tertuliano de Espejo Público de Antena3, quiso abordar el tema este 29 de mayo de 2019 con un mensaje claro para la juventud: si no hay grabaciones de índole sexual, no pueden suceder estos dramas.

Lo que pasa es que quizás el matador no se ha explicado todo lo bien que debería o quizás es que hay mucha gente que le tiene muchas ganas, especialmente en redes sociales. Torero de profesión, simpatizante de partidos de derechas, tiene muchas papeletas para que la patulea feminista de las redes sociales, experta en los apaleos públicos en la plaza de la Red, la tomase contra él por esto:

Aquí la base y el problema es que la libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Hay una máxima que yo le digo a mi hija mayor, sobre todo... ¡No se pueden mandar vídeos de ese tipo! No es culpable, evidentemente, es una víctima, y no es de hombre hacer viral un vídeo así.

Hasta aquí, aunque ya por esto muchas le tacharían de censor y cosas peores, se mantuvo dentro de lo correcto Rivera, pero tuvo un lapsus que va a estar pagando mucho tiempo. Rápidamente le colocaron TT número uno en Twitter con una salvaje campaña para hundirle:

Pero los hombres, y yo soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo.

Ya no tiene escapatoria Fran, que prosiguió con sentido:

Ya da igual lo que diga porque esto le ha servido de carnaza a la turba de feministas, volcada con ir a por a Fran Rivera:

Fran Rivera en Espejo Público: Los hombres no somos capaces de no enseñar esos videos. Mira, ojalá un toro te de una cornada que te deje en el sitio, mamonazo.

Las declaraciones de fran rivera me dan asco , asco , machista retrógrado , usa tu filtro mental que esta para algo , como no podéis aguantar enseñar ese tipo de vídeos pides que no los hagamos y si lo hacemos nos atenemos a las consecuencias no?