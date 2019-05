Los de Risto Mejide se vienen tan arriba que denigran a su propia compañera Carme Chaparro: "¡A ver si Espinosa de los Monteros tiene narices de venir aquí!"

Era de esperar. En Cuatro siguen sacando partido a la agresión de un jefe de seguridad de VOX que se extralimitó en sus funciones con un reportero del programa 'Todo es mentira'.--Espinosa de los Monteros se harta de las miserias periodísticas y deja en cueros a Carme Chaparro --

No hay día desde entonces que en el canal de Mediaset, abrazados a la 'salvamización' de la información política desde que Paolo Vasile decidió prescindir de los informativos, no hayan sacado partido a lo ocurrido.--Risto Mejide se sirve de una lamentable agresión de un miembro de VOX a uno de sus reporteros para aumentar la audiencia y hacer un ejercicio de cinismo--

Espinosa de los Monteros, uno de los hombres fuertes de VOX, y que ya acudió en la noche de los hechos a pedir disculpas al reportero, dio la cara en el programa de Carme Chaparro, 'Cuatro al día'.

A Risto Mejide no le pareció suficiente, y quería que Espinosa o algún otro le dieran explicaciones a él, que para eso fue quién envió a su reportero a cubrir la noche electoral de VOX.

Así de 'gallito' se puso el publicista reconvertido a regenerador del periodismo ante su público, que le obsequió con una cálida ovación:

No me puedo callar, este señor no me va a dar lecciones...¿nos va a dar lecciones de cómo hacer este trabajo?

¿Y no se atreve a venir aquí y en cambio se ir a otro programa para decir lo que le de la gana?

¡Pero aquí no se atreve a venir! Derechista cobarde, ustedes