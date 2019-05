Escándalo: Carmen Borrego, Teresa y Terelu Campos denunciarán a Telecinco por acoso

Telecinco lleva más de una semana de acoso y derribo contra la familia Campos. Desde que Carmen Borrego dijera que en Sálvame se trabaja con miedo, en todos los programas de La Fábrica de la Tele han insistido en reírse de ella y han dicho frases muy duras contra toda la familia. Teresa Campos y Terelu también

"En Sálvame he vivido bajo la dictadura del terror. Te hacen vivir en el terror. Te dejan sin autoestima. He necesitado un tiempo para calmarme y ahora es mi tiempo para explicarme", dijo Carmen Borrego en Viva la vida, la que será su última intervención en Telecinco, según han asegurado a Periodista Digital fuentes próximas a la cadena.

Esas palabras movilizaron la maquinaria del desprecio de Mediaset, que ha incrementado su grado de vejación al hasta hace muy poco amigo e intocable clan de las Campos. La lista de insultos en varios programas es interminable y el primero en abrir el fuego era, como no, Jorge Javier Vázquez con unas palabras además que incitaban claramente al odio y a la violencia:

¿Tú crees que es normal que se diga que en un programa se vive bajo la dictadura del terror y el miedo, que son cosas que en esta etapa son denunciables y que constituyen un delito?. Es para levantarse y darle de hostias".

En Socialité le tomaba el relevo María Patiño. "Yo esta tarde [por el sábado] no sabía si coger un bolígrafo o un bazuca para venir a trabajar. A lo mejor tu hermana [dirigiéndose a Terelu] no quiere reconocer que no es una buena colaboradora y que solo sirve para hablar de su familia".

Por si fuera poco, Patiño aprovechó el cáncer de Terelu y el ictus de Teresa Campos para arremeter contra la familia:

"Carmen Borrego siente terror y siente miedo, pero cuando dice que es el peor momento de su vida me pongo a pensar en el cáncer de su hermana, en el ictus que sufrió su madre, en la enfermedad que ella padeció hace años. Y digo que tuvo que llevar todo estupendamente para que un tartazo haya significado el peor momento de su vida. Creo que tiene un problema importantísimo".

Este comportamiento choca con la campaña "anti-bullying" que inició Mediaset España en 2017. En Telecinco se acosa, pero luego hacen estas campañas para lavar su imagen.

Y eso es algo que parecen tener muy claro Las Campos. Según apuntan a Periodista Digital fuentes cercanas al clan, estarían preparando una demanda conjunta contra Mediaset por ese acoso al entender que es una campaña para deteriorar la imagen y atentar contra su honor de María Teresa, Carmen y Terelu.