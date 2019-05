Tres días después del tremendo castañazo electoral del 26M, Iglesias y Monedero se juntan para atacar a periodistas no afines y deshacerse en elogios con 'El Director'

Unos días después del castañazo electoral de Podemos en las municipales, autonómicas y europeas del 26M, Pablo Iglesias acudió al programita de Juan Carlos Monedero -que sufraga el magnate Jaume Roures en el muy feminista y podemita 'Público'- para hacer cero autocrítica y atacar a los medios de comunicación que según ellos, prefieren un gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos para dejarles a ellos fuera de la ecuación gubernamental.--El 'gatillazo' de David Jiménez en lo de Risto: amenaza con denunciar a periodistas corruptos y luego no se atreve a dar nombres--

Las cloacas nos han montado noticias para ir contra nosotros. La APM ha premiado a un periodista que llevó a portada de ABC una noticia falsa sobre el poder en España. Pero la periodista que descubrió el master de Cifuentes y Casado también optaba al premio y no se lo han dado. Bueno, nosotros esto también lo decimos.

Elogios al polémico libro de David Jiménez, 'El director'

Iglesias: A nosotros nos han atacado con todo. Es lógico que los principales medios privados de este país prefieran un gobierno de Sánchez con Ciudadanos.

Monedero: El periodismo de investigación en este país son simplemente los que tienen vídeos guardados en un cajón para cargarse por ejemplo a Cristina Cifuentes

Iglesias: Decía David Jiménez que en España no hay periodismo de investigación sino de filtración

Monedero: El libro de David Jiménez es uno de los documentos más poderosos desde La Transición. Pero ese libro no ha tenido mucho recorrido en este país.

Iglesias: Se han estado fabricando noticias falsas para desprestigiar a Podemos, te tratan de decir que si eso era un problema de los policías corruptos y ellos solo lo sacaban. ¿Se va a seguir mintiendo? Por supuesto que sí. La APM de Victoria Prego premia a un periodista (Chicote Lerena) que sacó en el ABC una noticia falsa sobre nuestra financiación al tiempo que no premia a la periodista que sacó lo del master de Casado y Cifuentes (por Raquel Ejerique). Algunos cortarán este trozo y no les tiene que gustar

Monedero: David Jiménez dijo que César Alierta tenía 80 periodistas a sueldo donde seguramente estarán alguno de estos que mañana estarán disparando contra nosotros por decir esto