El baboseo de Mercedes Milá con Pedro Sánchez es de tal calibre que hasta provoca la vergüenza de Iñaki López

Tiene más jeta que un bloque de hormigón armado. Mercedes Milá, veterana periodista y presentadora de televisión, compareció en 'laSexta Noche' del 1 de junio de 2019 para, entre otras cosas, 'declarar' a los cuatro vientos su amor por Pedro Sánchez.

Milá, que fue una de las copresentadoras junto a Jesús Calleja de 'Manual de Resistencia', ese libro que también arrastró una fuerte polémica debido a cursilerías y groseros gazapos, no tuvo empacho alguno en alabar a Pedro Sánchez al que poco menos que le faltó definir como a un súper héroe.

Iñaki López le preguntaba a su entrevista por cómo veía al presidente del Gobierno en funciones:

Y ojo a la reacción de Milá:

López, con una pizca de vergüenza torera, matizaba:

Pero Milá no se apeó del burro:

Es que hay que ver de dónde venía, sobre todo en su partido. Esa es la historia bonita, esa es la historia que más me gustó del libro y que me pareció más interesante. Por eso presenté ese libro, porque era la historia de alguien batallador, con una constancia a prueba de bombas y por eso dije que 'ese tío me interesa'. Y a las pruebas me remito de lo que está pasando. Es una persona muy interesante, que no se pelea, que pierde muy poco el tiempo, cosa que le alabo el gusto, que no critica ferozmente, que mantiene la calma. Son cualidades interesantes para el momento que vivimos en España.