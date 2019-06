Xabier Fortes llora en el medio de Pedrojota por las críticas de 'OKDiario' y 'PD' a su labor: "Inda y Alfonso Rojo me acosan. Atentan contra los códigos de la profesión"

Este Xabier Fortes es poco amigo de la libertad de expresión. Bueno, mejor dicho, de las críticas a su trabajo y a su labor profesional.--Ha nacido una estrella para 'El Club de la Comedia': Fortes asegura que él es neutral "en todas las facetas de su vida" y la chica del tiempo se muere de risa--

El presentador de 'Los Desayunos' tiene el ego que todo periodista tiene. Eso es lícito. Además, no se afana en disimularlo. Cuando alguien le aplaude o le jalea en Twitter, él siempre, muy ufano, retuitea y agradece el piropo.

Cuando hay medios digitales como 'OKDiario' o 'Periodista Digital' que critican su nombramiento como presentador de 'Los Desayunos', tras años conspirando desde el Consejo de Informativos', ese órgano al que sus críticos llaman despectivamente 'el soviet', él lo encaja fatal.

Fortes era entrevistado este fin de semana en 'El Español', una entrevista por cierto, lamentable, luego veremos por qué:

Allí, el periodista de TVE daba rienda a sus filias y explotaba contra Eduardo Inda y Alfonso Rojo, quejándose de que "le acosan".

No Xabier, acoso fue lo que hicisteis tu y los tuyos a los periodistas que en el etapa anterior no bailaban el agua a lo que decía el Consejo de Informativos. Estos que dices tú ahora no te acosan, te critican:

¿A quién le hago unfollow? A quienes me acosan. No tengo ningún interés en lo que diga Eduardo Inda, que en vísperas del debate me dijo que era mitad Pedro Sánchez y mitad Pablo Iglesias, después del jaleo en el que me había metido. Y tampoco en lo que diga Alfonso Rojo. No los considero compañeros de profesión. Seas de izquierdas o de derechas, es una cuestión de respeto. No tengo ningún interés en ellos. Atentan contra los códigos de la profesión.

La entrevista del digital de Ramírez es decepcionante porque el autor no le pregunta en ningún momento por la purga que sufrió Sergio Martín, su antecesor en el cargo, degradado a redactor raso de un programa de videojuegos y desaparecido totalmente de la primera línea mediática. Claro, sobre eso no le interesaba a Fortes hablar. Que para algo rescató del olvido a Pedrojota de la tele pública:

Lo primero que hice cuando llegué a la tele fue llamarlo (a Pedrojota Ramírez). Se me hacía extraño que llevara tanto tiempo fuera. Me dijo: 'Llevo siete años vetado'. Y le dije: '¡Pues vente!'. Yo lo que tengo que tener es una mesa equilibrada.

Hay otra cosa sangrante que no aparece en la entrevista: lo que no cuenta Fortes (ni mucho menos se lo preguntan) es que sus datos de audiencia, desde que él está al frente, son sensiblemente más bajos que los de sus antecesores. Menos mal que estamos sus 'acosadores' para recordarlo.

