Fran Rivera se harta del acoso y vuelve a aleccionar al feminismo radical con coherencia: "A los que me desean a muerte y que violen a mis hijas..."

A Fran Rivera se le va a hacer larga la primavera por algo tan nefasto como decir la verdad, hablar con coherencia y tratar de solventar los problemas partiendo de la realidad. Fran Rivera aconseja a las chicas que se cuiden de enviar vídeos sexuales para evitar disgustos y la turba feminista se abalanza a desearle la muerte.

En este mundo que vivimos, donde la mínima palabra es malintepretada y manipulada en las redes sociales, es mejor no hablar o decir lo políticamente correcto, o sumarse a cualquier turba contra alguien que esté siendo apaleado, al más puro estilo Buenafuente. Buenafuente se pone el primero en la turba feminista para cornear a Fran Rivera: "Piensa con el rabo".



Lo difícil es hablar lo políticamente incorrecto, y para eso se requiere valentía, cosa que la gran mayoría no tiene pero sí el torero retirado y tertuliano de 'Espejo Público', Fran Rivera.

De modo que no quiso esconderse de nada y este domingo 2 de junio de 2019 se grabó un par de vídeos para Instagram volviendo a explicarse con serenidad a pesar de los insultos, amenazas y pésimos deseos contra él y su familia. Una lección más que se llevan para el cuerpo los Buenafuente y feministas radicales de turno:

Me han aconsejado que espere a que pase la tormenta pero soy incapaz de que se sigan poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Punto uno; no hay justificación alguna para que un ser humano le haga sufrir a otro. Cierto es que no se puede generalizar, pero si hoy buscas en Google cuál es el vídeo más buscado por desgracia es el de Verónica y eso es una realidad que hay que afrontar. El problema es que si hoy en día sale mi hija y llega tarde yo me voy a preocupar más que si sale mi hijo...

Yo el consejo que les da mis hijos referente a esto es que no graben este tipo de vídeos, aunque tienen todo su derecho y toda la libertad de grabarse el vídeo que quieran y de mandárselo a quien quieran, pero este vídeo se puede convertir en un arma arromadiza, porque no nos olvidemos de que conocemos a quien estamos enamorados, pero desconocemos de quien nos separamos, y la vida da muchas vueltas. Y el riesgo que corren es enorme y no compensa porque las desgracias son terribles. Y a todos los que me dan lecciones de moralidad y luego me mandan vídeos de cuando el toro mata a mi padre, me desean la muerte, desean que a mi hija la violen y lo graben, les digo que no me den tantas lecciones, que las lecciones ya me las ha dado la vida y son las mejores que podemos aprender.