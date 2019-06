Espinar es la gota que colma el vaso en este chusco Podemos desdibujado: a Iglesias ya solo le podría traicionar Irene Montero

Con todo lo que le hemos metido a Ramón Espinar y ahora nos recompensa regalándonos este momento de grandeza máxima. Podemos, en caída libre: Espinar pide la cabeza de Iglesias y las redes hurgan en la herida de la destrucción.



Se le ha ocurrido al ex secretario general de Podemos en Madrid, que se marchó tras el portazo de Errejón para irse con Carmena, que era buen momento de darle el estacazo definitivo a Pablo Iglesias e Irene Montero y pide una asamblea para refundar el partido. Un aplauso para Espinar, que se reafirmó este lunes 3 de junio de 2019 en 'Al Rojo Vivo' de laSexta después de haberlo escrito en un diario digital:

Lo razonable cuando uno tiene un pésimo resultado en las elecciones generales y después pierde un millón de votos más, te tienes que plantear qué has hecho mal. Y Podemos le pertenece a la sociedad y hay que abrir un debate. No sé si Vistalegre III o cómo hay que llamarlo, porque los Vistalegre siempre nos han salido más tristes que alegres... La autocrítica está bien pero sobre todo está bien atender a una pulsión, que está en la gente y en los dirigentes de Podemos...

García Ferreras le preguntó directamente si él se piensa presentar como alternativa a Iglesias y Montero:

Si es que no es el tiempo de eso, yo no esto y planteando quién, sino quiénes; hay que recuperar a la gente que se ha quedado por el camino durante todo este tiempo.

Yo me fui de Podemos porque Pablo quería romper con Íñigo e Íñigo con Pablo, y yo no quería romper el partido y por eso me fui a mi casa... Pufo en Podemos: la dimisión de Ramón Espinar agrava la crisis abierta por Errejón.