Xabier Fortes pregunta a Rocío Monasterio por Primo de Rivera y la respuesta es brutal: "Seguramente esté usted más cerca por edad que yo"

Las pullas que Xavier Fortes le ha lanzado a Rocío Monasterio en la entrevista concedida para Los Desayunos de TVE dejan en evidencia una vez más al presentador, una actitud que era de esperar.

Fortes ha apuntado que Javier Ortega Smith, secretario general de VOX, ha reivindicado la figura de José Antonio Primo de Rivera, relacionando al partido con la extrema derecha. Una falsa catalogación que desde la izquierda se ha extendido abanderando el discurso del odio.

Fortes no ha conseguido salirse con la suya y la respuesta de Monasterio, brillante: "A mí no me hable de Primo de Rivera que seguramente esté usted más cerca por edad que yo", a lo que ha añadido "nosotros creemos en la libertad y no en la Ley de Memoria Histórica que nos dicta de lo que podemos hablar y de lo que no, para que cada uno defienda lo que quiera".

De nuevo, la presidenta de Vox en Madrid ha tenido que hacer frente a las acusaciones que han recibido al tildarles de ultraderecha: "No tenemos nada que ver con eso, somos un partido español". Monasterio apunta hacia Ciudadanos "el único que ha demostrado una relación con la ultraderecha es Rivera con el partido Libertas".

No es la primera vez que VOX debe hacer frente a acusaciones bochornosas que tratan de manchar la imagen del partido a lo que Monasterio ha señalado: "Los que nos ponen etiquetas lo que quieren es arrinconar a un partido que tienen miedo porque hablamos de lo que los demás no quieren hablar".

🔉"Los que nos ponen etiquetas buscan arrinconar al único partido que dice a los españoles la verdad" pic.twitter.com/muK4UgC1ZB — Rocio Monasterio (@monasterioR) 3 de junio de 2019

Durante la entrevista también se ha abordado el tema de pactos, VOX ha sido el único que ha tendido la mano para un acuerdo y solo ha recibido respuesta de Gabilondo mediante una carta, aunque llegar a un acuerdo con el PSOE sea imposible.

La inoperancia por parte del resto de partidos que no han tenido la iniciativa de iniciar el diálogo está paralizando la formación de gobierno "hemos perdido una semana que es fundamental", añade Monasterio.

La presidenta de VOX en Madrid apunta que no van a aceptar un acuerdo como en Andalucía pero que va a haber pacto aunque previamente va a ser necesario sentarse a hablar: "El PP si quiere que Ayuso sea presidenta tiene que demostrar que puede liderar una negociación y exigir a Ciudadanos que se siente en la mesa".

El escenarios de pactos posibles se abre: "Ciudadanos tiene que dejar la posición infantil y sentarse a hablar", comenta Rocío Monasterio.

Todos los ojos están ahora en el partido naranja que debe definir su posición y aclarar si apoyará a la izquierda o la derecha. Monasterio afirma que "no se cómo le va a explicar a sus votantes que por su cabezonería entra Gabilondo en la Comunidad de Madrid".