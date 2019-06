Pedrojota hace de nuevo tonto útil del separatismo en TV3: pide que haya mecanismos para independizarse de España

La presencia de Pedrojota Ramírez en ‘Preguntes Frequents', el programa que produce la productora fundada por Andreu Buenafuente para TV3 sube la media de la mayoría de entrevistados mediáticos que suelen aparecer en el polémico espacio.

Como Pedrojota puede ser muchas cosas menos ingenuo, él debía suponer que por TV3 todos los que son entrevistados lo son únicamente por un motivo: que pongan a parir al Estado español, a la monarquía española, que cuestionan la libertad en el Estado español, en definitiva, que insulten a España.

Pedrojota no decepcionó a lo que querían oír en TV3: se metió con la monarquía (fue presentado infográficamente como ‘republicano de derechas') deseó públicamente la III República y volvió a presentarse como una víctima de todo lo habido y por haber en el tema medios (poderes financieros y políticos) menos de la pérdida de lectores.

Al menos Pedrojota ante una mediocre entrevistadora (en varias ocasiones hacía su siguiente pregunta claramente sin haber prestado atención a la respuesta de su entrevistado e incluyendo afirmaciones implícitas en su pregunta) no le compró sus intentos de presentar Madrid como un infierno de libertades frente a Cataluña y dejó caer en sus respuestas que el mismo nivel de corrupción o intervencionismo del Ibex que había en Madrid o incluso peor lo había en Cataluña.

Sobre política Pedrojota Ramírez consideró que PP, PSOE y Ciudadanos pactaran:

"Yo soy partidario de que el PP, Casado y Rivera conjuntamente se abstengan en la investidura de Sánchez. En el caso del PP sería justa correspondencia en lo que ya hizo el PSOE en la investidura de Rajoy".

"Por mal que les parezca un gobierno de Sánchez, peor les tendría que parecer un gobierno de Sánchez (...) dependiendo de Esquerra".

Pero el riojano de uno de los tirantes más celebres de España incluyó algo más:

"También yo creo que hay que encontrar el camino que haga viable, haga posible la separación de una parte del territorio".

Ramírez sugirió mecanismos similares a los de Quebec en Canadá: un referéndum pactado.

"Un mecanismo democrático posible desde mayorías reforzadas y de aplicación en todos los territorios implicados".

Ya que va tanto a ‘Es La Mañana de Federico' si expone ese tipo de ideas ahí sería muy interesante habida cuenta de cómo han valorado en ese espacio a los Miquel Iceta o Manuel Cruz de turno cuando han hecho planteamientos similares.

Cristina Puig no pudo evitar publicitar un poco más el libro David Jiménez (mientras hablaba de él se sonreía, parece que ese libro da placer por igual a podemitas e indepes a pesar de su escasa aportación real más allá de dejar constancia de la pésima opinión de Jiménez de toda la cúpula directiva de la actual redacción de El Mundo).

Pedrojota torció el gesto. Parecía que no compartía el entusiasmo por un libro en el que él tampoco es, precisamente, elogiado, pero optó por perdonar la vida a su Marco Polo limitándose a comentar que había perdido la oportunidad de hacer un libro mejor.

Eso sí, en estos tiempos de sensibilidad feminista, Pedrojota debería evitar referirse al ex director hombre del ‘Times' de Londres por su nombre y en cambio a la ex directora mujer del ‘The New York Times', Jill Abramson, por ser mujer, como "la chica del New York Times". Alguna regañina le caerá por cosas como esa...