Tensión en 'El Objetivo': Espinosa de los Monteros (VOX) acusa a Ana Pastor de "blanquear" a comunistas e independentistas mientras permite que llamen "ultra" a su formación

Hasta aquí hemos llegado. Eso fue lo que pensó Iván Espinosa de los Monteros, visiblemente molesto ante la cantidad de veces que se estaba calificando de "ultra" a su formación, VOX, con la persimividad de Ana Pastor.

El portavoz del partido de Santiago Abascal acusó a la presentadora de 'El Objetivo' de permitir esos insultos al resto de tertulianos, que en la noche de este 2 de junio de 2019 se juntaron en la mesa para debatir, mientras se blanquea permanentemente a podemitas, independentistas y en general, a todo aquel partido que se salta la Constitución para desafiar la unidad del Estado.

Según recogemos en 'El Quilombo', el programa en streaming de Periodista Digital, Ana Pastor se enfrentó a Espinosa de los Monteros y le restregó que los del PP, en ocasiones, también se han referido a ellos como "ultraderecha", aunque no fue el caso de González Terol aquella noche, que prefirió obviar el término a pesar de la encerrona de la periodista, ávida del titular facilón.

Espinosa de los Monteros: Aquí pasan desapercibidas ciertas palabras y no pasa nada. Aquí tenemos a un señor de un partido marxista, leninista y de ultraizquierda (por Ramón Espinar), ¿y esto no es ultra? ¿Acaso no es ultra ERC? ¿Y Bildu? ¿No son partidos ultras los que quieren romper España y se blanquean aquí con toda naturalidad? Aquí se naturalizan con toda naturalidad. Yo ya me empiezo a cansar que siempre se refiera usted a VOX como ultra

Ana Pastor: Yo soy dueña de mis palabras. Eso es lo que pasa señor Espinosa de los Monteros. Es el PP el que le ha llamado ultraderecha a usted y tiene que pactar con ellos

Espinosa de los Monteros: Ya, pero el PSOE tiene que pactar con Podemos y no se les llama ultraizquierda

Ana Pastor: Bueno pues pregúnteselo usted al PSOE

Espinosa de los Monteros: A ver señor Simancas, ¿usted cree que los de Podemos son ultras?