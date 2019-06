Brutal paliza de Ana Rosa a Monedero, resistiendo como si fuera 'el último podemita': "¡Eres un pelota de Iglesias!"

Entraba Juan Carlos Monedero por videoconferencia este 4 de junio de 2019 en 'El Programa de Ana Rosa', quizás sabiendo la que se le iba a venir encima y por eso no acudió al plató.

Así que la lejanía permitió a la presentadora Ana Rosa Quintana desempeñarse a fondo y sin ápice de piedad con el gurú podemita, en ejercicio de resistencia casi como si fuera 'el último de Podemos'.

Y es que después de que Ramón Espinar, el ex secretario general del partido morado en Madrid, haya sido el último en apalear a los líderes pidiendo una nueva asamblea para refundar el partido y quien sabe si una nueva ejecutiva, a perro flaco todo se le han vuelto pulgas. Espinar es la gota que colma el vaso en este chusco Podemos desdibujado: a Iglesias ya solo le podría traicionar Irene Montero.

Monedero, como siempre, como Iglesias, es capaz de defender lo indefendible y así resistió como pudo una y otra vez a las acometidas de la entrevistadora: los culpables siempre son los demás, los medios, la derecha, etc.

Monedero: Llevo cinco años diciéndole a Podemos que no está haciendo bien las cosas porque no está construyendo partido y yo me salí de la dirección por eso.

Ana Rosa: ¡Monedero, el primer crítico fuiste tú!

Monedero: Os invito a que veáis la entrevista que le hice a Pablo Iglesias hace unos días...

Ana Rosa: Estuviste muy pelota tengo que decirte.

Monedero: Ya, no como tú con Rivera o Pablo Casado.

Ana Rosa: A mí Rivera me cae bien, pero yo no milito en ningún partido ni soy cofundadora de ningún partido. ¡El día que militara en algún partido lo lideraría! Un besito muy fuerte.

Monedero: Tú eres el corazón de la derecha española, a la derecha española le faltaría el oxígeno sin ti.

Ana Rosa: ¿Tú ya me has situado? ¿Tú repartes cargos ahora?

Monedero: El intercambio fue duro pero Monedero salió más escaldado que nunca.