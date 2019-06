Pérez Henares estalla harto de Franco y de los que no hacen más que invocarle: "¡No puedo más! ¡Vi a Franco más enterrado en los años 80 que ahora!"

El Supremo paralizó cautelarmente este 4 de junio de 2019 la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos cumpliendo con la petición de la familia y en lo que supone un auténtico palo al Gobierno de Pedro Sánchez. El TS deja a Sánchez con un palmo de narices: suspende la exhumación de la momia de Franco.



El alto Tribunal ha decidido de esta forma para evitar una procesión en caso de que se hubiera acometido la exhumación y finalmente se estimara el recurso y hubiera que volver a deshacer el entuerto.

El Gobierno por su parte seguirá insistiendo en el tema y da por hecho que el Supremo desestimará finalmente el recurso y la exhumación, uno de sus grandes planes, saldrá adelante.

Sea como fuere es un caso que a muchos españoles les tiene absolutamente hartos, y así se mostró el periodista Antonio Pérez Henares 'Chani' en 'Al Rojo Vivo' de laSexta al respecto:

La gran obra de la sociedad española de reconciliación nacional no fue olvidar el pasado, sino no utilizarlo como tus muertos contra los míos y seguir a muletazos. Ese fue el pacto que a mí me duele porque creo que se ha roto.

Dicho lo cual, me pasé 21 años con Franco vivo y 44 con él muerto; os puedo decir que he visto a Franco mucho más enterrado en los 80 que ahora. Yo no sé quién demonios ha vuelto a resucitar a la momia. Mi sentimiento personal es que estoy de Franco hasta el gorro. ¡No puedo más! ¡Llevo 65 años soportándolo! Y cuando parece que nos hemos librado definitivamente de él, me lo vuelve a sacar, y no del Valle de los Caídos, que me importa tres narices y estoy de acuerdo.

Pero veo otras cosas y que estamos utilizando otra vez a Franco para dividir y confrontar. Solo pido que lo resuelvan de una vez, pero no que lo vayan a llevar y luego lo tengan que traer y lo vayamos a tener de procesión. ¡Ya por mí como si se lo quieren llevar fuera!

Las cosas se pueden hacer de todas las maneras y en esta ha habido un intento de utilización del cadáver como confrontación.