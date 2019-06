Ferreras recibe un bochornoso jarro de agua fría de su politólogo 'experto': "Creía que VOX era ultraderecha pero ahora soy escéptico"

Algo extraño sucede en laSexta. Por más que Antonio García Ferreras no se quite de la boca el 'extrema derecha' pàra referirse a VOX, diversos analistas que van desde Jorge Verstrynge hasta Julio Anguita ya le han dicho por activa y por pasiva que la formación de Santi Abascal no tiene nada que ver con los populismo extremistas de Europa.

Pero lo sorprendente es que quien se lo vino a decir es uno de esos 'expertos' politólogos que ahora se ha caído del guindo y admite que VOX no es extrema derecha sino una escisión del PP.

Se trata de Lluís Orriols, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y que actualmente enseña en la Universidad Carlos III de Madrid. Un fijo en 'Al Rojo Vivo', una de las voces autorizadas que hasta ahora no habían más que certificado la llegada de la ultraderecha más fascista.

Hasta ahora. Porque el 'ARV' de este 3 de junio de 2016 Orriols se desdijo de todo lo que venía diciendo de VOX y admitió estar equivocado sobre el partido de Abascal:

"Bueno, Ferreras. Llevamos muchos meses ya intentando ver qué es VOX. Inicialmente muchos pensábamos que era una formación homologable a la extrema derecha populista como la de otros países de nuestro entorno pero día a día vemos que se aleja notablemente de ese perfil. VOX se está comportando como una facción, una escisión del Partido Popular. Parece una reedición de Unidad Alavesa a nivel español y parece destinado a ser reabsorbido por el PP"

Verstrynge, Anguita, y ahora Lluís Orriols se han desmarcado del guión oficial de laSexta según el cual VOX es sinónimo de extrema derecha: ¿Realidad, guión o estrategia?