La miserable y acusatoria pregunta de Hilario Pino para arremeter contra el Tribunal Supremo: "¿Ha ido demasiado lejos la Fiscalía aproximándose a las tesis de Vox?"

No es Hilario Pino periodista que sepa disimular su inquina contra alguien o contra una institución cuando no obedece sus particulares deseos. En esta ocasión, el presentador de 'Más Vale Tarde' (laSexta) lo debió pasar bastante mal el 4 de junio de 2019 con el doble acontecimiento vivido en el Tribunal Supremo

De un lado, el repaso de la Fiscalía, de Javier Zaragoza, reclamando que los golpistas sean condenados por el delito de rebelión y, de la otra parte, también se le vio incómodo con la decisión del Alto Tribunal de paralizar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos tras aceptar el recurso de la familia

Observen ustedes la reacción de Pino cuando tuvo que abordar la noticia de que la Fiscalía solicitaba pena de rebelión para los golpistas y la pregunta que le espeta a Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la democracia

Magistrado, ¿ha ido demasiado lejos la Fiscalía, aproximándose casi, casi a las tesis de Vox hablando de golpe de Estado?

Bosch, evidentemente, aprovechó el centro chut del presentador de laSexta:

Es discutible que haya podido producirse un delito de rebelión como plantea la Fiscalía porque esto exige un planteamiento violento y eso ha sido cuestionado no solo por numerosos juristas en nuestro país, sino también en el ámbito internacional todas las voces que se han alzado han discrepado de esta calificación tanto del tribunal alemán, como en Bélgica, Suiza, en Escocia y también de un grupo de trabajo de Naciones Unidas.

Y el otro varapalo le vino con el tema de Franco:

¿Se está preocupando en exceso el Supremo no tanto del interés general como del interés de la familia Franco?

Para opinar sobre particular, Antonio Maestre, siempre alerta a temas que tengan que ver con masacrar el franquismo, dejaba su particular punto de vista

No solo el Supremo, el Estado y la democracia española están siendo demasiado garantistas con la familia de Franco. Los victimarios tienen todas las garantías y las familias de las víctimas siguen buscando a los suyos en la cunetas con dinero de un sindicato noruego. El Supremo legitima el golpe de Estado.

