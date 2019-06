Errejón: "VOX quiere hacernos retroceder cincuenta años atrás y meter a las mujeres en la cocina y a los gays y lesbianas en el armario"

Parece que la izquierda continúa con su empeño en demonizar a VOX. Ha sido el 6 de junio de 2019 en Los Desayunos de TVE donde Íñigo Errejón, el huido de Podemos, se ha referido al partido de Abascal como: "Una fuerza ultra que quiere hacernos retroceder 50 años atrás y meter a las mujeres en la cocina y a los gays y lesbianas en el armario".--Así maquina Iñigo Errejón su jaque mate a Pablo Iglesias y el asalto y conquista de Podemos--

Los resultados del 26A dejaron a Más Madrid sin la alcaldía perdiendo un escaño con respecto a las elecciones pasadas, 19 escaños logró la formación de Errejón y Carmena y 503.990 votos (30,94%). La ‘abuela magdalenas' y ‘su niño' están rabiosos por no atrincherarse cuatro años más en el Ayuntamiento de la capital de España.--El batacazo electoral desespera a Errejón y le hace reaccionar y revolverse -por fin- contra el 'bullying' de Monedero --

Refiriéndose a Ciudadanos, Errejón apuntaba: "No entendería que una fuerza que se considera europeísta y liberal vaya de la mano de una fuerza ultra. La inercia puede llevar a Ciudadanos a equivocarle hacia el futuro si decide seguir sustentando al PP de Gürtel y Púnica y además aderezarlo con VOX, cometerá un error histórico."--Pablo Iglesias sale de su madriguera para dar la cara (por fin) por la debacle podemita: "No estoy de acuerdo con las palabras de Monedero sobre Errejón...y no estoy de acuerdo"--

Pese a los resultados obtenidos, Más Madrid no descarta un acuerdo con Ciudadanos y PSOE porque "hay que ser flexible, sería muy razonable intentar otra alternativa que sigue siendo posible".