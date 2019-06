Esperanza Aguirre 'exhuma' las mentiras sobre los restos de Franco y deja a Iñaki López como un desmemoriado histórico

Dicen que la que tuvo, retuvo y buena es Esperanza Aguirre para dejarse comer el terreno. Desde luego, no sabía bien el presentador de 'laSexta Noche' donde se metía cuando en mitad de la entrevista a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, emitida el 8 de junio de 2019, sacó el tema de la exhumación de Franco y el tema de la memoria histórica.

Ya para empezar, Iñaki López manipulaba la última noticia sobre la exhumación de los restos de Franco, concretamente que el Supremo aceptaba el recurso de la familia del dictador sobre la paralización cautelar, que no definitiva, a la hora de trasladar el cuerpo a El Pardo y sacarlo del Valle de los Caídos. El presentador trataba de hacer pasar a Aguirre como una franquista con esta pregunta insidiosa:

La expresidenta regional no se dejaba engañar y le propinaba el primer zasca al presentador:

López trataba de matizar:

Esperanza Aguirre seguía dándole un baño:

Es que eso de poner fechas para sacar un cadáver, para sacar a Franco y la Guerra Civil como si la República fuera una situación idílica y que un general loco dio un golpe de Estado. ¡Vamos, hombre, como va a ser idílica! Iñaki, si quiere usted me entrevista otro día sobre la República y la Guerra Civil. Ahora, si quieren sacar a Franco pues lo sacarán. Usted me ha dicho que ya no lo sacarán. No, lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que hasta que no se entre en el fondo del asunto no puede decidir porque si lo sacan y luego lo tienen que volver a poner... Además, ¿por qué no dejan en paz a los muertos?