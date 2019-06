VISTO EN 'LAS MAÑANAS DE RNE'

El 'cuervo' Rufián se lanza a sacarle los ojos al "testosterónico" Iglesias por amenazar con elecciones y poner en peligro a Sánchez

El separatista no está por la labor de que no salga un presidente progre que no le facilite las cosas a los 'indepes'