Las cloacas de Risto Mejide: su informe oculta los sobornos de Roures a la FIFA y que su 'jefe' Berlusconi participó en orgías con menores

Cuatro ha emitido el especial 'Informe TEM: las cloacas del periodismo', un supuesto reportaje de investigación, elaborado por el equipo de 'Todo es mentira' coincidiendo con sus 100 primeras emisiones en la cadena, que según nos anunció un solemne Risto Mejide, nos iba a mostrar el lado oscuro de la profesión y denuncia la existencia de prácticas de corrupción y situaciones de soborno y extorsión en medios de comunicación.

Iñaki Gabilondo, Pepe Oneto y David Jiménez, el ex director de 'El Mundo', fueron algunos de los periodistas que han participado en este especial, en el que se pronunciarán, entre otros aspectos, sobre las presiones que grandes corporaciones ejercen para influir en las informaciones que los medios publican sobre ellas.

El 'Informe de TEM' se basa en ese libro clandestino de David Jiménez, 'El Director' (Libros del KO) que nos tiene a todos aterrorizados... Qué miedito... Jiménez denuncia algo que no sabíamos: ¡que las empresas invitan a los periodistas a partidos de fútbol! ¡Que la publicidad institucional existe para pagar favores! y agarrense fuerte: ¡que había periodistas a sueldo del comisario Villarejo! También cuenta que había un tertuliano --uyyyy- al que le colocaba Moncloa en las tertulias...

Raro que Jiménez, con esa ética profesional impoluta e inmaculada que le caracteriza, se le haya pasado citar a Periodista Digital, periódico al que llamaba todos los días para pedir consejos durante su etapa como director.

Detrás de las homilías del beatífico David Jiménez se esconde un pasado que desmonta su fama de corresponsal austero y sacrificado que se pateaba Asia haciendo periodismo de calidad mientras su compañeros supuestamente se bajaban los pantalones antes las presiones del IBEX.

Periodista Digital ha desnudado a este personaje contando como enviaba a redactores de El Mundo a cubrir los eventos de marcas de lujo que organizaba su mujer, cómo vivía como un rey en Bangkok pagado por su corrupto periódico mientras le explotaba a la niñera a 150 euros al mes. Su mujer dijo copa de champagne en mano que eso era normal y no se veía mal. Lo dijo desde la terraza de un restaurante de millonetis. Literal. "Aquí lo primero que hizo como director fue pedirse un Touareg de 70.000 euros", nos contaron los periodistas de El Mundo.

Que todo esto nos lo presenta Risto Mejide hace que la broma parezca más macabra. Mejide hablando de sobornos de bancos y corrupción cuando él es la cara de un anuncio del banco Sabadell suena a tomadura de pelo. Y si quiere saber de sobornos, lo que debe hacer es preguntarle al jefe de la estrella de su informe, la periodista Patricia López.

Hablamos de Jaume Roures, cuya compañía Mediapro se vio envuelta en un escándalo de sobornos después de que dos de sus directivos fueran acusados de sobornar a la FIFA para hacerse con los derechos de partidos de clasificación para el Mundial en Centroamérica y Caribe. Para evitar ir a juicio, Roures tuvo que desembolsar casi 20 millones de euros para ocultar un escándalo que fue obedientemente ocultado por su periodico Público.

A Pablo Iglesias no se le escuchó decir ni una palabra sobre esta trama de sobornos. Sí se les escuchó muy molesto de ser entrevistado por Telecinco: "No me gusta que el dueño de Telecinco participara en orgías con menores", dijo ante un impertérrito Pedro Piqueras. Berlusconi también es el dueño de la cadena para la que trabaja Mejide. ¡Qué casualidad!

Pero no nos consta que el incorruptible bufoncito de Paolo Vasile esté preparando otro informe contando en detalle el escándalo del bunga-bunga. Y si se trata de corrupción, que tal un especial sobre la mafia del 3%. La productora de TEM, Minoria Absoluta, se ha embolsado más de 64 millones de euros de TV3 en la última década. Anímate a denunciarlo, Risto.

La realidad, como suele ocurrir, es menos épica que la trola que nos han querido hacer tragar.