Almudena Grandes da la razón a Ndongo, el ‘negro de VOX’: insulta a Abascal y está amargada

El humor de derechas no está al alcance de ciertas egregias representantes de la izquierda.

Aún colea el famoso vídeo de Bertrand Ndongo, el llamado ‘negro de VOX‘, en el que se burlaba con mucha ironía de la famosa encuesta de un aguililla sexólogo de la acera progre en la que venía a decir que las mujeres de la derecha tenían poco apetito sexual.

Si la gracieta, pero al revés, la hace un pseudocómico de la izquierda, un Gonzo, un Buenafuente o un Wyoming, tendría el aplauso automático de la progresía y sería elevado a la categoría de pieza artística de obligada visualización.

Pero como la broma ha partido desde un representante de VOX…ya no tiene gracia ni se quiere entender el sentido ácido que ha pretendido darle a un estudio estadístico para auténticos memos.

Anoche, 8 de febrero de 2020, en ‘laSexta Noche‘, Iñaki López entrevistaba a ese compendio de fémina progresista y literata llamada Almudena Grandes y, evidentemente, no dejó la ocasión de preguntarle por la pieza subida a las redes sociales por el que es asesor en la Asamblea de Madrid de la líder autonómica de VOX, Rocío Monasterio.

Grandes, que no es precisamente un rostro que sepa disimular esas caras de repugnancia cuando algo no se acomoda a su sectarismo de laboratorio, dejaba escapa para veces mientras le ponían un resumen del vídeo unas expresiones sorprendentemente muy católicas para alguien que no parece que la Iglesia le ponga en exceso:

¡Ay por Dios, ay por Dios!

Metidos ya luego en harina, la autora de la novela ‘La madre de Frankenstein’ se despachaba a gusto contra el asesor de VOX al que incluso llegaba a recordarle al franquista Queipo de Llano.

Solo le faltó a la señora Grandes acusar a Bertrand Ndongo de promover las violaciones de las mujeres de izquierda.

Pero la insinuación flotó en el ambiente sin que un entregado Iñaki López dijera ni media:

Yo creo que lo de este tío es espontáneo y a mí esto me recuerda a lo de Queipo de Llano. En la Guerra Civil, cuando las tropas franquistas, con los regulares moros subían por la Vía de la Plata, que tomaron primero Extremadura y después siguieron subiendo, Queipo de Llano, desde Sevilla, decía que las más beneficiadas son las mujeres rojas, que se van a enterar de lo que es un hombre de verdad cuando vengan los regulares a violarlas. Entonces, yo qué sé, que estemos oyendo ahora estas cosas a mi me da tanta pena y tanto asco. La verdad es que no puedo decir nada.

Y viéndose en territorio amigo, se dejó caer cuesta abajo, rodando como una pelota de carne, por la senda del insulto.

En referencia a la posición de VOX sobre el llamado pin parental y sobre todo lo que le dio la gana:

«Una no sabe qué son más: si tontos o malos. No se sabe si no saben leer o si lo único que hacen es mentir». «¿No dice la derecha siempre que hay que cumplir la ley? ¿Es que hay leyes que cumplir y leyes contra las que rebelarse? Hay una ley educación aprobada por mayoría en el Parlamento, y se tiene que cumplir en todos los colegios». «Si esto es un problema, acabemos con la concertada y los que quieran pagar una escuela privada carísima en la que puedan meter mano, que la paguen».

Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid fue algo más sutil en las expresiones, aunque igual de maleducada, soez y faltona.

Aprovechó la veterana Almudena Grandes una parte de la entrevista de Iñaki López y Verónica Sanz, en la que tenía que recomendar libros a distintas personalidades políticas, para criticar a la dirigente popular sin ningún miramiento.

«Le regalaría El cuento de la criada».

Y babosa con Pablo Igesias, a quien «regaló» la épica Odisea de Homero y con su amiga íntima Dolores Delgado, a quien dedicó «Sobras sobre Berlín» para presentarla como una futura Fiscal General de primera línes.

Grandes también tuvo ocasión de regalarle los Episodios Nacionales de Galdós a Javier Ortega Smith.