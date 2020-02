Diego Matamoros y Estela ponen en marcha su nueva estrategia televisiva tras ¿romper? su matrimonio

El matrimonio de Diego Matamoros y Estela Grande ha tenido que adaptarse a los altibajos que, desde que la modelo entrara en ‘GH VIP 7’ (y, posteriormente en, ‘El tiempo del descuento’), ya son habituales. Su relación de «amistad» con Kiko Jiménez ha suscitado miles de conjeturas y especulaciones que llegaron a apuntar a un posible ‘montaje a 4’ (Diego Matamoros, Estela Grande, Kiko Jiménez y Sofía Suescun); pero aquella apuesta se vio despachada la noche del domingo 9 de febrero de 2020, cuando Estela subió a la casa de Guadalix de la Sierra para mostrar su apoyo a Kiko; un encuentro que, pese a que finalmente le hizo sentir «muy mal» (sobre todo, por la visita posterior de Suescun), no le despertó sensación de arrepentimiento:

«Le he dado muchas vueltas, pero al final esta es mi casa; ha sido mi casa durante mucho tiempo y el que está en la cuerda floja ahora mismo es mi amigo. Esta semana he seguido el canal 24 horas y he visto que ha tenido muchísimas dudas y mucha inseguridad y me apetecía subir, darle un abrazo y decirle que estoy aquí», señaló la, hasta ahora, mujer del hijo de Kiko Matamoros.

Al ser preguntada por su marido, confesó que «Diego prefería que no subiese, lógicamente, pero a mí me apetecía y quería subir». También afirmó que «no quiero una ruptura» y que ambos desean «seguir juntos»; de hecho, según ella, «esta semana hemos dormido juntos y hemos estado en casa juntos». Pero algo chirría, choca, o llámalo ‘X’. Y nos referimos al enfrentamiento evidente que ubica en espacios contradictorios las mencionadas declaraciones con respecto a la información que el miércoles 12 de febrero de 2020 protagoniza la portada de la revista Semana.

El titular, ubicado en la franja izquierda de la página sobre un retrato de Diego, reza «Diego Matamoros rompe su matrimonio con Estela Grande».

El dato, que avanzó el padre del protagonista en unas declaraciones a Europa Press, parece no haber sido bien recibido por el hermano de Laura y Anita, que ha compartido en sus stories de Instagram una imagen en la que expone que «no he dado ninguna declaración al respecto y sigo sin hacerlo». Vamos, que ‘ni confirma, ni desmiente’; como se suele decir en estos casos, a Diego le gusta jugar al despiste. Y lo consigue. ¿O no?

Si hilamos (tampoco demasiado fino), advertiremos que, mientras que uno no se pronuncia, la otra lo hace en positivo y, mientras Diego ha clickado el botón de unfollow en la red social, ella ha preferido no hacerlo. Esto huele a distracción de la atención de la audiencia, a exclusiva y a ‘Sábado Deluxe’. Y en Telecinco se estarán frotando las manos (con motivos).