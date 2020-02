Prisa causa un terremoto en Mediaset: denuncia con un vídeo a un grosero machista Risto Mejide

Algunos medios del Grupo Prisa, como es el caso del diario AS, uno de los de mayor tirada de España, han rescatado varios vergonzosos episodios del prepotente publicista a nómina de Mediaset Risto Mejide.

Resulta que Mejide -que siguiendo el ‘manual progre’ da lecciones de comportamiento o se arroga el derecho de juzgar lo que para él es ético, correcto e incluso moral- tiene mucho que esconder y sus actitudes son del todo reprobables: Machismo con concursantes mujeres (e indefensas) de OT y comentarios de índole sexual e íntimo.

Pasen y vean… Publica Prisa que Risto Mejide utilizó el método perfecto para darse a conocer desde que formó parte del equipo del jurado de Operación Triunfo en 2006. Acompañado de sus gafas de sol, un semblante aparentemente imperturbable y comentarios que, más que sinceridad, buscaban la polémica, el publicista consiguió que los fans de OT esperaran expectantes las valoraciones del jurado.

Pero claro, sus métodos, por mucha publicidad que le dieran, no eran bien vistos por todos. Noemí Galera, actual directora de la academia de OT, compartió la mesa del jurado junto a Risto en 2009 y sus discrepancias eran conocidas. El publicista coincidía pocas veces con el resto de miembros del jurado y, para más inri, se tomó la libertad de atacar directamente a algunos de ellos.

os acordáis cuando maialen destapó al machista de risto en prime time hace 10 años?

salvar maialen#OTDirecto4F

pic.twitter.com/wWHFn0WaIZ

— rα 🔻 let me go al millón (@1016locuras) February 4, 2020