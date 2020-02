La entrevista a Abascal desata una guerra interna en TVE: el izquierdista Consejo de Informativos está que trina por si pierde el control del ‘cortijo’

La entrevista a Santiago Abascal en Televisión Española sigue dando que hablar.

Lo sucedido en el plató de la televisión pública ha provocado un malestar profundo en el partido VOX, al entender que jugaron sucio con su líder, como por ejemplo, ponerle una sauna en la sala de espera, como se ha denunciado por redes sociales. Tampoco salió ileso de este tira y afloja el encargado de hacerle las preguntas, el presentador Carlos Franganillo.

El Consejo de Informativos, que se reviste de neutralidad cuando en realidad está controlado por la izquierda, y que abandonó los ‘viernes negros’ desde que los suyos llegaron a la dirección, ha mostrado en público su total «apoyo» a Franganillo.

Rechazamos cualquier campaña de difamación que solo busca coartar el libre ejercicio del periodismo

El tono incisivo d ⁦@cfranganillo⁩ con ⁦@Santi_ABASCAL⁩ no habrá disgustado a ⁦@ccoortve⁩ ,q pidió censura previa d entrevista #AbascalEnRTVE . Procede una hoja sindical pidiendo q con ⁦@sanchezcastejon⁩ y ⁦@pablocasado_⁩ se haga el mismo periodismo pic.twitter.com/VV7Wct616t — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) February 13, 2020

La plataforma ‘TVE Libre’, totalmente contraria al Consejo de Informativos y que denuncia que en la Televisión Española actual, la de Rosa María Mateo, Enric Hernández y compañía, hay tanta manipulación como en la etapa anterior o más, les contestó de esta manera:

La única campaña de difamación es la que no denuncia la manipulación

Y recordaron en qué contexto y en qué condiciones se desarrolló la citada entrevista:

«No os escondáis detrás de Franganillo que es buen profesional pese a las presiones de CCOO»

Las presiones de Comisiones Obreras

Desde fuera, da la sensación, cuando no una inopinada sospecha, que en la TVE de Mateo y Hernández hay grupúsculos que deciden quién puede ir a hablar y quién es mejor que se esté alejado de Torrespaña y Prado del Rey.

Desde que se supo que Santiago Abascal acudiría a la entrevista de este 13 de febrero de 2020, el sindicato Comisiones Obreras se encargó de mover los hilos para crear un ambiente de crispación que no favoreciera el contexto en el que se haría.

Lo hicieron de manera tan torpe que al final se les pilló haciendo lo que todo buen amante de un sistema totalitario haría, es decir, coartando libertades tan básicas como la de expresión en algo público y pagado por todos.

Para rizar más el rizo, no se les conoce ningún movimiento de este calado cuando el invitado fue el líder de Bildu Arnaldo Otegi.

El ‘comisario político’ Roberto Lakidain

Esta nueva ‘crisis’, ante la total inacción de los que cobran un estupendo sueldo para enjugarla, es decir, Rosa María Mateo, Enric Hernández y cia, ha puesto el foco sobre un personaje desconocido para el gran público.

Se trata de Roberto Lakidain, que entiende el servicio público de RTVE de una manera muy particular. Es portavoz de C-C-O-O, que diría Urdaci, y no le dolieron prendas para exigir la censura de la entrevista al portavoz de la tercera fuerza parlamentaria para no «blanquearle». El tal Lakidain se quedó mudo cuando al que le tocó reptar por la tele pública fue al mencionado Otegi.