Juan y Medio ‘planta’ a Canal Sur para irse con Pablo Motos y desvelar un secreto sobre Bertín Osborne

Juan y Medio es, sin duda alguna, uno de los presentadores más queridos del panorama televisivo nacional, si bien ahora se le ve menos en casi todo el territorio porque está muy vinculado a Canal Sur, en Andalucía, donde está haciendo un programa que es todo un referente para las personas mayores.

Lejos de morbosidades y de obscenidades como son los dating show de ‘First Dates‘ o ‘Mujeres y Hombres y Viceversa‘, de la factoría Mediaset, el genial cómico lleva a cabo una encomiable labor donde ayuda a esas personas de ciertas edades a no sentirse solas, a encontrar compañía y todo desde la más pura humildad, sin querer ser más protagonista que sus invitados y tratando de hacer una labor casi humanitaria.

Por eso, más de un espectador andaluz se asustó cuando el 13 de febrero de 2020 no vio en pantalla a Juan y Medio y más de uno cogió el teléfono o se colgó de las redes sociales para preguntar por la ausencia del presentador a su cita habitual en ‘La tarde, aquí y ahora‘.

Pero el ‘plantón’ del periodista tenía truco. Y es que había sido llamado por su colega de Antena 3 Pablo Motos para estar como invitado en ‘El Hormiguero 3.0‘, uno de los espacios de mayor audiencia y era evidente que Juan y Medio no iba a desaprovechar tamaña oportunidad para darle bombo y platillo a su labor en el canal autonómico andaluz.

«NO ES UN PROGRAMA DE VIEJOS VERDES»

Juan y Medio le contaba a un Pablo Motos más que emocionado, cuál era el objetivo de su programa, que lleva más de diez años de emisión en Canal Sur:

La gente va allí a buscar compañía. Al principio decían los viejos verdes. No. Es gente mayor que tiene ganas de viajar, de vivir, que no quieren estar en soledad.

El cómico añadía que a él le producía una tremenda satisfacción ver a esas personas como compartían su vida y como eran capaces de ayudarse para luchar al mismo tiempo contra el abandono que sufrían por parte de sus propias familias, normalmente hijos que se despreocupaban de ellos:

A mí me genera una gran satisfacción ver venir a dos personas mayores de la mano diciéndonos que llevan juntos 15 meses o dos años. Es un programa pionero que va dedicado a personas mayores que están solas. Gente que ve menos, que tiene problemas de salud, que come casi todos los días lo mismo, que sufre el abandono de los hijos y no tiene sitios para relacionarse.