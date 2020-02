Inés Arrimadas ‘da la nota’: es fan de un grupo musical extremista y de un entrenador ‘indepe’

Inés Arrimadas enseñó la noche del 15 de febrero de 2020 a los espectadores de ‘laSexta Noche‘ una faceta poco conocida, la de ser una confesa futbolera y la de beber los vientos por grupos de música que tienen unas letras cuando menos peculiares y bastante antisistema.

La líder de Ciudadanos, que anunció que para mayo de 2020 espera dar a luz, se sometió en la parte final de la entrevista a una especie de ‘juego’ en el que se abordaron los temas más livianos, los que se corresponden más con sus aficiones y a más de un seguidor seguro que le sorprendieron las respuestas dadas por Arrimadas, entre ellas de de cantar los goles del Barcelona y de la Selección Española.

La política naranja afirmó que ella siempre ha sido una futbolera de pro y reconoció que hasta había llegado a participar en el juego que el diario Marca lleva ofreciendo ya hace varios años a sus lectores, el de ‘La Liga Fantástica‘.

Pero esa no sería la única sorpresa que daría Arrimadas a la audiencia. La diputada nacional también confesó cuál fue el nombre escogido para su equipo y este fue, nada más y nada menos, que el del Fútbol Club Barcelona, entidad que, precisamente, más se ha posicionado en favor del independentismo y donde sus dirigentes han apoyado el referéndum de autodeterminación así como permitir que el estadio culé, el Nou Camp, sea el altavoz idóneo de los golpistas colgando todo tipo de pancartas reclamando la independencia de Cataluña.

La de Ciudadanos también aseguró que su jugador favorito de aquella época era Pep Guardiola, al que también admira como técnico. Sobre sus ideas políticas, la parlamentaria naranja lo tiene claro:

Por supuesto, la discrepancia con sus ideales políticos no la hizo ocultar que cayó en esa especie de fenómeno fan de todos los adolescentes al reconocer que tenía forradas sus carpetas escolares con fotos de varios jugadores del Fútbol Club Barcelona, pero con especial énfasis en el actual técnico del Manchester City, Pep Guardiola.

ADMIRADORA DE UN GRUPO QUE CANTA CONTRA LA POLICÍA

Y seguro que tampoco nadie daría un euro apostando por los grupos favoritos de Inés Arrimadas en lo que a la música se refiere.

Ella, una política más bien modosita, que saca el genio cuando tiene que sacarlo (que se lo digan a los independentistas catalanes o a Pedro Sánchez), tiene especial predilección por un grupo que acaba de anunciar su disolución, Extremoduro, una banda que tiene letras de este calibre:

Arrimadas reconocía que:

Me encanta la música rock y Extremoduro es el grupo de música que más veces he visto en directo. Me gusta mucho este grupo, es verdad que antes más y también que no tienes porque compartir todas las letras y todas las canciones.