Ana Rosa Quintana desmonta la desvergonzada defensa de Esther Palomera sobre la ‘crisis Ábalos’

La crisis Ábalos, el ‘Delcygate’, el escándalo de las maletas, como ustedes lo quieran llamar… pero está arrasando al Gobierno y especialmente al ministro de Transportes por aquel encuentro con la número dos de Maduro en el Aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020 del que tanto se cuenta y, sobre todo, del que tanto están mintiendo desde el Ejecutivo.

La última, que lo contamos en Periodista Digital el pasado 14 de febrero de 2019, es que las 40 maletas de Delcy Rodríguez con las que llegó al Aeropuerto Adolfo Suárez venían abarrotadas de billetes, y no se descarta que buena parte fuera directamente en oro.

Fuentes cercanas a la Embajada chavista en Madrid confirman a Periodista Digital que en el interior del equipaje transportado por Delcy Rodríguez junto a la delegación chavista que aterrizó en Madrid “había principalmente dos cosas. La primera, grandes cantidades de dinero que tienen por finalidad ayudar al embajador Mario Isea a realizar los pagos a sus trabajadores y colaboradores españoles. Además de un cuota de lingotes de oro que son similares a los que se llevaron hasta Turquía para su venta ilegal”. No obstante, indica que “si bien todo apunta a que una parte del dinero tiene por finalidad partidos españoles de izquierda, aún no hay forma de demostrarlo”.

Ya en este lunes 17 de febrero de 2019, con la resaca muy reciente de todas estas informaciones que acorralan a Ábalos, a la periodista Esther Palomera, desde ‘El programa de Ana Rosa’ en Telecinco, le dio por quejarse de que este no sea el tema principal que afecta a los españoles.

Hay que tener cara, señora Palomera, para acometer de verdad este discurso en una televisión, solo porque el Gobierno esté formado por sus admirados Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Por lógica, en la misma mesa estaba la propia presentadora Ana Rosa Quintana, que no se dejó embaucar por las primeras bobadas que a Palomera se le vinieron a la cabeza para descargar tensión al Ejecutivo y restarles importancia:

Esther Palomera: Tan preocupados que estábamos todos por el paro, por Cataluña y por los problemas que le interesan a la ciudadanía, y no hubo ninguna pregunta de la oposición en el Pleno al respecto a estos temas…

Ana Rosa: ¿Pero tú te has fijado que todos los gobiernos tienen la tendencia…? Antes la frase cuando les preguntas algo que no venía bien era “no toca”, y ahora el gobierno decide lo que interesa y lo que no interesa. ¡Pues lo que interesa es lo que preguntamos y queremos saber!

Esther Palomera: Pues este fin de semana ha habido unas declaraciones de Guaidó a las que no hemos dado suficiente trascendencia, porque él dice que «Delcy iba con intención de pisar España y no lo pisó». Ese es el resumen del episodio de Barajas, al margen de que al ministro Ábalos efectivamente le falta por dar muchísima información. Pero que quizá debería la oposición bajar el diapasón un poco en el asunto de Venezuela, por los intereses de las empresas españolas allí.

Ana Rosa: ¿Pero tú no quieres saber las maletas dónde están?

Esther Palomera: Bueno, yo no sé si había maletas. Pero convertir esto en el principal asunto de oposición en nuestro país creo que igual se nos está yendo de las manos.

Ana Rosa: A mí me parece gravísimo.

Esther Palomera: Sabes qué pasa, que cuando todo es humillación, nada es humillación.

Ana Rosa: Al final el tema es que no nos están contando la verdad.