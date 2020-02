Salvaje enfrentamiento en el aeropuerto entre Fani y Yiya, primeras enemigas de ‘Supervivientes 2020’

La cuenta atrás para la edición de ‘Supervivientes 2020’ ha comenzado, y ¡de qué manera!

Mientras los realizadores, cámaras, maquilladores y presentadores se preparan para el gran estreno el próximo jueves 20 de febrero de 2020, los diecisiete grandes protagonistas del reality de Mediaset han puesto rumbo a las tierras hondureñas. Pero, antes de que su avión despegara (en una escala), se ha producido la primera discusión, que ha enfrentado a Fani y a Yiya.

EXCLUSIVA | Tenemos las imágenes de la primera bronca de @Supervivientes. Fani pierde los nervios ante un ataque de Yiya #socialité310 pic.twitter.com/U8rfAaqQeo — SOCIALITÉ (@socialitet5) February 16, 2020

Tal y como revelan las imágenes difundidas en exclusiva por Socialité, la razón del altercado ha sido la actitud censora de Yiya con respecto al comportamiento de Fani en ‘La isla de las tentaciones’. Si bien es cierto que todos los participantes mostraron su punto de vista sobre el asunto (con suma educación), la que fuera integrante de ‘Un príncipe para tres princesas’ arremetió contra la pareja de Christofer, que terminó detonando:

“¡Tu opinión me toca el c***!”.

Yiya, entre alaridos, no fue capaz de ponerse en el lugar de su compañera e, incluso, hizo burla del popular grito viral de «¡Estefanía!». Por si fuera poco, trató de justificarse con el argumento de que «si no quieres escuchar, no pidas opinión». Ante esta tirante coyuntura, Fani optaba por marcharse de la estancia en la que se encontraban para respirar y sosegarse.