Monedero se pone histérico en TV por las maletas chavistas en Barajas y así le cruje Ana Rosa

Como es normal, los programas informativos de todos los medios abarcan en estas fechas lo más pertinente y grave que ha ocurrido en el país en los últimos tiempos: el escándalo Ábalos y su encuentro con Delcy Rodríguez, la número dos de Maduro.

Pero eso a los podemitas no les parece nada bien. Ya saben que siempre les gustó marcar la agenda temática de los medios de comunicación y tener el control absoluto en ellos, y es muy recurrentes escucharles quejarse ante un entrevistador o en una tertulia porque no se habla de esto o lo otro.

Pues este 19 de febrero de 2020 volvió a incurrir en la soberbia en ‘El Programa de Ana Rosa’ de Telecinco el gurú de la izquierda radical, Juan Carlos Monedero, al que el tema de Delcy Rodríguez incomoda espectacularmente… ¡Por qué será! Pues el caso es que no paraba de retorcerse en su asiento hasta que pidió que se hablara de otra cosa… Y no fue solo una vez. Por suerte, la presentadora Ana Rosa Quintana no toleró los desplantes del podemita y le metió sendos estacazos cada vez que lo necesitó:

Al cabo de un rato, insistió Monedero nerviosísimo:

Monedero: Estamos tratando a la gente como imbéciles, ¡llevamos una hora hablando de Venezuela y no hablamos de los alquileres! Entonces que un programa tan importante como este le dedique una hora a hablar de si estuvo o no estuvo y no hablamos de los alquileres… ¡Ahí veremos! ¡Pero los españoles no son idiotas!

Ana Rosa: Mira, Monedero, portadas de los periódicos: no se enteran de nada y no hablan de los alquileres del amigo de Monedero, Lolo. Los editorialistas de El País están muy equivocados… No podemos estar siempre mirando para atrás.

Monedero: Pero en cambio de Venezuela podemos estar hablando todo el tiempo.

Ana Rosa: Pero si es de ahora… A mí ya solo me interesan Delcy y tu amigo Lolo.