Adara Molinero anuncia un bombazo sobre su madre y Hugo a pocas horas del estreno de ‘Supervivientes 2020’

Los jueves son siempre especiales en Mediaset, pero este 20 de febrero de 2020, un poco más si cabe. Mientras la cadena se prepara para el estreno de ‘Supervivientes 2020’ (esta misma noche a las 22:00), la marca de contenidos audiovisuales del buque que acaudilla Paolo Vasile, Mtmad, arranca con una nueva aventura. Y quien dice aventura, dice canal.

Adara Molinero será la protagonista de una serie de vídeos que irán dirigidos a una audiencia que aspire a conocer los ángulos más remotos de la rutina de la pareja de Gianmarco Onestini (flamante ganador de la primera edición de ‘El tiempo del descuento’). Pese a que la noticia se difundió hace escasos dos días, su debut ha sido hoy (el espacio ha sido bautizado con el nombre de ‘¡Madre mía!’), coincidiendo con el de su madre, Elena Rodríguez, y el del padre de su hijo, Hugo Sierra, en la isla más famosa de Honduras:

A post shared by ADARA MOLINERO (@adara_molinero) on Feb 5, 2020 at 12:32pm PST

View this post on Instagram

Tras alzarse con el codiciado maletín de ‘GH VIP 7’, Adara es una de las personalidades más demandadas por el público de Telecinco:

Pretende ser «totalmente real y transparente, se critique o no, y voy a decir todo lo que siento», y lo ha demostrado al narrar (con pelos y señales) la forma en que se conocieron su ex y su progenitora, futuros compañeros de reality:

«Me vine para Palma llevando solo un mes y medio con Hugo. Queríamos tener un bebé y mi madre quería que nos conociéramos poco a poco, pero yo no estoy bien de la cabeza… eso a ella no le gustaba y, a continuación me quedé embarazada, lo cual fue una bomba«, reconoce.