Juan Carlos Girauta, Roma Gallardo, el taxista humillado…¿hasta cuándo va a aguantar Paolo Vasile a ese matón de discoteca llamado Risto Mejide?

Semana fantástica la de Risto Mejide y Mediaset.

La reaparición de un antiguo vídeo donde se observa al presentador de ‘Todo es mentira’ humillando a un taxista y grabándolo para compartir esa vejación con sus miles seguidores en redes sociales han cerrado un funesto ciclo que arrancaba el pasado lunes 17 de enero de 2020 con la expulsión, previa encerrona, del ex diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, hasta ese momento tertuliano suyo.

Desde sus tiempos de Operación Triunfo, son de sobra conocidos los modales chulescos y matoniles de Risto Mejide. Sin embargo, lo sucedido en las últimas horas deberían llevar a hacer una reflexión profunda en las platas nobles de Mediaset: ¿es este el modelo de entretenimiento que quieren dar? ¿todo vale por la audiencia?

«Llevo 14 años en televisión y he cometido muchos errores», reconocía Risto, como una manera de justificarse. «No, tú en televisión has hecho de todo, has humillado a concursantes…», le espetó antes de irse del plató Girauta. «No, a mí se me contrató para dar opiniones como jurado», se defendía Mejide, que no entiende, tal y como rescatamos en ‘El Burladero’ en ‘El Quilombo’, que llamar disminuido vocal a un concursante y luego arrepentirse de haber añadido lo de vocal no es humillar.

Con Roma Gallardo, como ha hecho en otras ocasiones con otros participantes en ese programa de autor dónde él hace lo que le da la gana y sus palmeros, con la risa simiesca de Marta Flich, haciéndole los coros, callan y otorgan, cortó la entrevista cuando a él le apeteció. Una manera muy democrática de entender la televisión.

Las redes no están siendo condescendientes con Mejide, que bien haría haciéndoselo mirar. Hasta ahora su estilo le ha dado mucho en televisión y le ha abierto cantidad de puertas. Sin embargo, las líneas rojas han quedado traspasadas y urge una reacción de su cadena o de lo contrario, seguirán siendo cómplices. Observen como los palos llegan a izquierda y derecha:

Humillar a una persona mayor por su trabajo no solo me parece de mala persona sino totalmente asqueroso y repugnante. Mala persona @ristomejide. pic.twitter.com/ZqvKdm5BcD — Pablo CG (@pablocast13) February 19, 2020

Una cosa común entre los gilipollas de todo pelaje es aprovecharse de su mierda de fama para ir puteando al currante. @ristomejide PAYASO pic.twitter.com/Dv2ZSapWUx — 𝚗𝚒𝚑𝚒𝚕𝚒𝚜𝚝 𝚌𝚘𝚠𝚋𝚘𝚢 (@nihil_cowboi) February 19, 2020

Menudo hijo de la gran puta. Vídeo para ponérselo en la cara a todos los que dicen que Risto Mejide es un personaje y bla bla. No, Risto Mejide es un cretino de mierda y un clasista de cojones. Imagina ganarte la vida honradamente y que venga este subnormal a exponerte en la red. https://t.co/nkKNa96lp6 — m. (@MikaeloKunexar) February 19, 2020

Risto Mejide representa a la perfección la bajeza moral y el hedor de la telebasura pic.twitter.com/IWoBS9FfIs — El Aguijón 🐝 (@ElAguijon_) February 19, 2020

Risto Mejide no tolera al discrepante.

Tras echar a Girauta por no dejar humillarse por la izquierda, expulsa a Roma Gallardo por no plegarse al discurso socialcomunista y feminista imperante.

Dice que «mis tertulianos tienen más nivel» y ¡abraza a Rahola!pic.twitter.com/NtFW4kVV3V — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) February 19, 2020

Risto Mejide quién coño se cree? https://t.co/dSgYjVJV7o — Barbijaputa (@Barbijaputa) February 19, 2020

La gente está descubriendo ahora que Risto Mejide es gilipollas y estáis hablando de un señor que utiliza gafas de sol en un sitio cerrado — Bat-uitero 🦇🃏 (@Bat_uitero) February 19, 2020

“… me quedo con los tertulianos que hay aquí que tienen más nivel que tú. Vamos a corta la emisión y a hablar con Pilar Rahola” ¡ ¡¡¡NIVEL… PILAR RAHOLA!!! Risto Mejide 🤷🏻‍♂️🤣🤣🤣🤣🤣

pic.twitter.com/zUwoFDBwlt — Naranjito 🍊 (@PedroOtamendi) February 19, 2020

