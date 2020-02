Girauta borra la sonrisa a la cargante Palomera: «Empiezo a estar hartito de ti, ¿por qué no te callas?»

La política española lleva justo un mes fuertemente agitada por el paseíllo de la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas junto al ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Y es que es un auténtico escándalo que solivianta a la oposición y con razón mientras que el Gobierno y sus compinches intentan pasar página lo más rápido posible.

Este caso se manifestó a base de bien en ‘El programa de Ana Rosa’ este 21 de febrero de 2020, cuando en la mesa de Telecinco se juntaron un exrepresentante político de la derecha, la antigua mano derecha de Rivera, Juan Carlos Girauta, y la tertuliana siempre ‘groupie’ de Pedro Sánchez, Esther Palomera.

Así que con Palomera intentando defender a todo bicho viviente del Gobierno con argumentos del tipo «Ábalos fue a Barajas en calidad de secretario de organización del PSOE, no como ministro», resultaba absolutamente normal que el ex de Ciudadanos saltara a base de bien.

Y es que además ya sabemos de forma muy reciente que Girauta no se calla en ningún plató ni ante nadie:

Esther Palomera: Yo no tengo por qué dudar de la palabra del Presidente del Gobierno.

Girauta: ¡Pero si Sánchez no ha dicho una verdad nunca ni dormido, ni hipnotizado, nunca! No puede, ¡es un mentiroso compulsivo! Creer la palabra de Sánchez es de altísimo riesgo.

Esther Palomera: Lo que es de altísimo nivel es calificarlo siempre todo de mentira…

Girauta: ¿Tienes algún problema con mi nivel? ¿Quieres dejar de usar el argumento ad hominem cuando hablas conmigo? Porque tú nivel no va muy allá. Empiezo a estar un poco hartito ya de ti.

Esther Palomera: Oye de verdad, cállate un poquito.

Girauta: ¡Cállate tú! ¿Por qué no te callas tú? No es de persona educada… No uses argumentos ad hominem conmigo, ¿vale? ¿Lo has entendido?