El aplaudido «¡qué pesada!» de Gloria Camila a Sofía Suescun destapa la aguda maniobra de ‘Supervivientes 2020’

A menos de una semana del estreno de ‘Supervivientes 2020’, se celebró el primer ‘Tierra de nadie’ (conducido por Carlos Sobera) de la edición; en el programa del martes 25 de febrero de 2020 asistimos a la resurrección de Fani que, tras vivir una agotadora crisis a causa de las picaduras de mosquitos, recibió la noticia de su salvación; tampoco nos perdimos los apasionados (tempranos y chocantes) besos de Hugo Sierra e Ivanna Icardi y el inevitable encontronazo entre Gloria Camila y Sofía Suescun en plató.

Pasadas las doce de la madrugada, se producía el momento mágico de la gala: Sofía debatía con el exsuperviviente Albert sobre la importancia de la pesca a la hora de ganar el concurso (Suescun relataba que «me ha preguntado cuántos peces pesqué yo cuando gané, que creo que es muchísimo más importante que eso (…) tú quedaste segundo pescando peces»), cuando una imponente Gloria Camila estallaba ante las palabras incongruentes de la hija de Maite Galdeano:

«A Rocío Flores no la vemos por ninguna parte, yo solo la veo debajo de la sombra», comenzaba señalando sobre la nutricionista.

Tampoco dejó pasar la oportunidad de subrayar «sus lágrimas», sobre las que aconsejó a sus defensores que «en vez de llorar tanto, se ponga a pescar y no a imponer a sus compañeros». Fue en aquel instante cuando la ex de la actual pareja de Sofía (Kiko Jiménez) detonaba ante un receptivo público que no dudó en ovacionarla:

«Yo quería destacar que a ver si tú dejas de hablar tanto de Rocío Flores, lo que llevas haciendo ya durante meses, y te preocupas más por tu hermano y hablar de él… ¡y ya está! ¡qué pesada!”, sentenció Gloria.

Sepultada y absolutamente derruida, la consejera del amor de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ interpeló a su interlocutora por «su sentimiento» al escuchar «ese aplausito». La réplica de Gloria Camila fue, de nuevo, suprema:

«Me he sentido mucho mejor que tú», sobre lo cual Sofía afirmó (irónicamente) notarse «orgullosa de hacerle sentir feliz por una vez en la vida».

Pese a que la hermana y defensora de uno de los participantes de ‘Supervivientes 2020’ aclaró que «simplemente estaba opinando sobre el vídeo que estaba viendo» en ese trance, lo cierto es que esta coyuntura pone de relieve la base sobre la que se asienta la nueva entrega del reality «más extremo» de Mediaset: las relaciones en plató (ya que el interés que despiertan sus participantes es mínimo). Y, por ello, la labor periodística y mediática de los presentadores (Jorge Javier Vázquez, Jordi González, Carlos Sobera y Lara Álvarez) y colaboradores es todavía más sustancial si cabe.