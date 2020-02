El Quilombo / Ana Rosa avisa de que ella no se sube a un avión sin mascarilla… ¡y que sea de Swarovski!

Que no cunda el pánico. En un intento por dar tranquilidad a la población al conocerse los primeros casos de coronavirus en España, los medios de comunicación han hecho un llamamiento a la sensatez y a la calma para evitar histerias colectivas.

Desde el programa de Susanna Griso se hizo mucho hincapié en que el coronavirus tiene una tasa de mortalidad muy baja pese a su alta propagación y que no es más que una simple gripe.

«Convivimos con enfermedades mucho más graves que esta y no por eso tenemos la sugestión de que se viene el fin del mundo. El término pandemia siginifica que no te puedes esconder de la enfermedad porque por mucho que evites una ciudad, te la vas a encontrar en otra», ha dicho Rubén Amón, quien elogió «la claridad. el rigor y la transparencia de las sociedades abiertas».

Todo muy razonable, de no ser por las imágenes de los 800 turistas confinados en un hotel de Tenerife como si allí se hubiera dado un brote de cólera o ébola. Todos ellos se encuentran recluidos en sus habitaciones, sin poder abandonar el complejo. A media mañana se ha provisto al hotel de guantes y mascarillas que se han repartido entre los turistas y los trabajadores.

Si todo se reduce a una simple gripe, ¿por qué toman medidas tan extremas? ¿Quién está engañando a quién? Preguntas que venía a sugerir Ana Rosa Quintana, que en un tono campechano admitía que si por ella fuera, no se sube a un avión sin mascarilla:

—¿Tú vendrías con escafandra a trabajar? —le preguntó Esther Palomera.

—Pues si yo me subo a un avión, me pongo una mascarilla —afirmó sin dudarlo Quintana.

—Quedarías muy fea con eso puesto… —terció Eduardo Inda.

—Le pongo Swarovski, ¡pero me la pongo! —respondió entre risas la presentadora.

Y lo curioso que esto vino precedido de una entrevista con la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, asegurando que era «irracional y desproporcionado» que se agoten las mascarillas y los geles desinfectantes en las farmacias por miedo al coronavirus.

Por un lado nos piden que sigamos los consejos de los expertos pero por otro alimentan la superstición y el miedo desde los mismos medios que dicen combatirlas.

