La horrible operación estratégica y financiera de Vasile que puede costarle su puesto en Mediaset

Periodista Digital ha tenido acceso a los datos de abonados de Mitele Plus hasta este mes febrero a punto de finalizar: 135.000 personas se han apuntado a la plataforma de pago on line de Mediaset.

Los resultados son mediocres y no los esperados por los de Telecinco y Cuatro, sobre todo si tenemos en cuenta que su competencia, Atresplayer Premium, la plataforma de Atresmedia tiene 147.000 abonados en el mismo periodo.

Son datos similares, pero el problema para Mediaset es que, en vista del número de abonados, parece no compensar ni mucho menos la grandísima inversión que han realizado para poder hacer con los derechos de emisión de fútbol (Liga Santander y Champions League), que pagaba a precio de oro como gran ‘enganche’ para el público.

Para colmo, la ‘joya de la Corona’ de Mitele Plus, las emisiones futbolísticas, han atesorado grandísimos problemas técnicos y una interminable lista quejas en las redes sociales (cortes, excesivos retardos, partidos anunciados y luego no emitidos) jornada tras jornada.

Además a ello se suma, que Mediaset no tiene otra alternativa con el fútbol que no sea la plataforma de internet ya que no pueden utilizarlo en abierto. Según apuntan a Periodista Digital fuentes próximas a la cadena de Fuencarral ahora existe miedo sobre el futuro de la plataforma porque existe la posibilidad de que Mediaset deje de comprar el carísimo fútbol y ello provocaría un enorme agujero en su plataforma.

Tampoco ha tenido el éxito que esperaba Paolo Vasile con otro tipo de oferta: Mitele Plus ha ofrecido contenido exclusivo de Gran Hermano VIP, El tiempo del descuento o Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV) y ha estrenado programas menores como Eurogames.

Por el contrario, la inversión que realiza Atresmedia después se puede rentabilizar con facilidad en abierto. Los ejemplos los tenemos en series como La valla, Luimelia o El nudo o la emisión con antelación de grandes programas como Tu cara me suena o La Voz, además de otros espacios.

Asimismo, Atresmedia produce contenidos propios para su plataforma, como La Veneno, junto a otros que vendrán en el futuro y que apuntan a éxito, productos que son de producción propia y que puede decidir emitirlos en cualquiera de sus canales.

La plataforma de Mediaset es un fracaso en toda regla frente a la de Atresmedia y es algo que, explican fuentes próximas a Mediaset, podría llegarle a costar el puesto a Paolo Vasile, que ya acumula varios y millonarios pinchazos en su trayectoria.