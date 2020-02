Najwa Nimri desvela el contenido de la caja de ‘La Resistencia’: «Era lo último que me esperaba»

La primera vez que Najwa Nimri visitó el plató de ‘La Resistencia’, el late night de Movistar llevaba solo un mes de recorrido y, pese a que Broncano asienta que, por aquel entonces, «esto era la purria, un vertedero asqueroso», la actriz de ‘Vis a Vis’ se sintió como en casa («una gozada», en palabras de Nimri). «A lo tonto, llevamos tres temporadas», señaló el conductor, al tiempo que le daba la bienvenida (a su manera) dos años después de aquella fecha. Con «un día de chándal» por estado de ánimo, la también cantautora se acomodó en el sofá y se preparó para dar un recital televisivo que terminaría por ser lo más comentado de Twitter horas después.

Tras presentar su nuevo disco ‘Viene de largo’, «hacer una cata» chocolate suizo «del bueno» y lanzar al público «billetes falsos de ‘La Casa de Papel'», Najwa tenía claro que «lo único que quería hoy aquí era que me sacaras la caja, verla, traerte 50.000 € ‘en cash’, pagártelos y decirle a todo el mundo lo que hay en la p*** caja, pero no he conseguido el dinero… ha habido líos»; una propuesta que a Broncano le pareció «la hostia» y se la acercó.

Minutos más tarde, al ver el contenido del baúl, la intérprete aseguraba que «es buenísimo, me esperaba algo mucho más mierda» y expresaba abiertamente su deseo por hacerlo público. Tras un ocurrente debate con el cómico, este cedió:

«Bueno, venga, ¡dilo! (…) Llevamos seis meses con eso, si lo quieres contar, cuéntalo», manifestó entre los aplausos de un público incansable.

Y se hizo la magia. ‘La reina’ de la pequeña pantalla (así la han bautizado algunos usuarios en Twitter) no dudó en desvelar el contenido del cofre más famoso de España:

«Cuando afilas la imagen, parece que alguien está cortando filetitos de una pata de jamón y lo vas viendo y lo más gracioso es que caen los restillos al suelo y un perro empieza a olisquearlos (todo realista, español, extraño; un vídeo raro digno de este sitio) y, cuando se abre el plano, es un menda con una dureza en el pie rollo jamón de jabugo rajándose la planta del pie«.

Las imágenes, que no se emitieron (la promesa «es solo contarlo», según señaló el compostelano), ya circulan por las redes sociales, donde hay quienes opinan que «nunca hay que perder la fe» y que verlo «da más placer que el puto satisfyer», aunque ahora no se entienden «algunas reacciones».