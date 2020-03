Iñaki López amordaza a Eduardo Inda para que no siguiera despedazando a Pablo Iglesias

No es la primera, ni será la última, que Iñaki López suele interrumpir a sus tertulianos cuando estos exponen cuestiones que no son del agrado de los responsables de ‘laSexta Noche‘ o directamente rebaten sobre la marcha argumentos de otros compañeros del debate político de la segunda cadena de Atresmedia.

La noche del 29 de febrero de 2020 se abordaba el asunto de la inclusión de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno de España, en la comisión encargada de velar por la labor que ejecuta el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, a pesar de que el presidente del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, incumplía otra de sus tantas promesas, la de alejar a los morados de los secretos oficiales.

Eduardo Inda, uno de los periodistas que más información ha recabado sobre las relaciones del líder de Unidas Podemos con otros gobiernos tan poco recomendables como el de Venezuela, Ecuador, Bolivia e Irán, exponía en el plató de ‘laSexta Noche’ que resultaba escasamente idóneo que un representante político que había tenido tamaños acuerdos con esas naciones extranjeras pudiera estar en un órgano que tiene acceso a los secretos oficiales más sensibles de España.

Sin embargo, Jesús Maraña, director de Infolibre, quiso desbaratar el argumento de su colega de Okdiario agarrándose a la tabla de salvación de unas sentencias judiciales que, según él, habilitan por completo a Pablo Iglesias para poder estar sentado en esa mesa parlamentaria y así poder tener acceso en primera persona a esos secretos:

Yo sugiero que cada vez que se diga en este plató que Podemos se ha financiado ilegalmente de los gobiernos bolivarianos y de Irán, que salga un rótulo permanentemente diciendo que ya ha habido once sentencias de distintos tribunales, incluido el Tribunal Supremo, que no han admitido esas querellas. Once sentencias, ha habido once sentencias.

Eduardo Inda le recordaba a Maraña lo esencial sobre la financiación de Unidas Podemos:

Se ha financiado por parte de Bolivia, Venezuela y Ecuador.

En ese momento saltaba Iñaki López exigiendo calma al director de Okdiario:

Eduardo, por favor.

LA MATRAQUILLA DEL DIRECTOR DE INFOLIBRE

Maraña persistía en la matraca:

Se puede seguir así, pero yo simplemente sugiero que salga ese rótulo, que ha habido once sentencias de distintos tribunales, incluido el Supremo…

Inda lo tenía muy claro y le espetaba al de Infolibre:

Los hechos son los hechos, Maraña. Mientes, si tú quieres mentir, miente, es tu problema. Las sentencias…

El presentador, que ya se le veía francamente nervioso porque aquello tomaba un cariz que no le interesaba, no fuera a ser que le llamasen desde el despacho del vicepresidente segundo del Gobierno para afearle que no frenase a Eduardo Inda, tenía un gesto propio de esos colegiados malos y taimados: