Lío familiar: María Teresa Campos ‘fuerza’ el despido de su nieta Alejandra Rubio en Telecinco

El clan de las Campos atraviesa por su peor momento en muchos años. Líos, rupturas sentimentales, problemas de salud, baches laborales… Todo un culebrón que se ha acentuado en los últimos meses y que afecta ya a toda la familia, desde Carmen Borrego a Terelu Campos, pasando también por la hija de ésta, Alejandra Rubio.

Y la nieta de María Teresa Campos es noticia estos días después de sorprender a propios y extraños adquiriendo protagonismo delante de las cámaras debutando en un programa en directo: el debate de la Isla de las Tentaciones, espacio en el que Alejandra participaba junto a Sandra Barneda.

Antes ya había hecho sus pinitos en el mundo audiovisual, pero no en plató ni en directo, en la plataforma de Mediaset, canal MTMAD, donde Rubio subía algunos vídeos.

La joven recibía comentarios positivos por su estreno mediático en Mediaset, pero tal y como ha comprobado Periodista Digital la mayoría de las críticas en las redes sociales eran negativas para la hija de Terelu, a quien le afeaban su poca preparación como comentarista y también cuestionaban los “méritos” para haber llegado allí achacando su silla al ‘enchufe’ de las Campos.

Pero poco ha durado la aventura de Alejandra Rubio en Telecinco y Cuatro. Mediaset no cuenta con ella más y ella ha comentado a su entorno que de momento no va a volver a televisión porque la joven ha decidido centrarse en sus estudios de la carrera de Derecho y no distraerse con los dimes y diretes que conciernen a su familia y a ella misma.

Pero otras fuentes próximas a la familia Campos aseguran a Periodista Digital que ha sido la “mano de María Teresa” la que ha provocado el ‘despido’ de su nieta de Telecinco. La abuela no quiere ver envuelta en polémica a su nieta tras varios y graves enfrentamientos con Kiko Matamoros.

En este sentido, las fuentes consultadas por PD aseguran que María Teresa Campos telefoneaba a Paolo Vasile para pedirle un favor personal: vetar a Alejandra Rubio en Mediaset. Y el dirigente de la cadena de Fuencarral habría accedido a la petición de la matriarca de las Campos.

De esta forma, Telecinco ha prescindido de Alejandra Rubio en otro programa que tenía apalabrado: El debate de Supervivientes. Y es que María Teresa Campos no quiere ver a su nieta involucrada en temas tan espinosos como los que allí se tocan, especialmente en algo que les toca de muy de cerca: Rocío Flores, después de trascender una brutal paliza que propinó a su madre Rocío Carrasco (amiga de las Campos).