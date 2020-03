Ramón Espinar pone a parir a Pablo Iglesias con tal virulencia que Risto Mejide decide cortarlo antes de que el mal sea mayor

Ramón Espinar ha cargado con fuerza contra Pablo Iglesias a cuenta de que su nuevo ‘código ético’ para Podemos, por la cual ‘El Líder’ y su pareja, La Lideresa (Pablo Iglesias e Irene Montero) pretenden acabar con la limitación de sueldos y mandatos de la que tanta gala hacían en Podemos hace no tanto.

El ex dirigente de Podemos ya dejó entrever en Twitter que él no estaba de acuerdo con las cosas que hacían sus ex compañeros y por eso Risto Mejide le ha reclutado para ‘Todo es mentira’ intuyendo que ‘Black Espinar’ le iba a dar ‘salseo’.

Espinar ha cumplido con los pronósticos y ha puesto verde a Iglesias. El programa le ha quedado tan ‘antipablista’ a Mejide que en un momento determinado le ha cortado sin venir a cuento y de una manera bastante brusca.

Risto Mejide: ¿Qué le parece el nuevo código ético de Podemos? Ramón Espinar: Cuando Podemos irrumpe, lo hace con la idea de regenerar la vida política. El diagnóstico era que los políticos se habían profesionalizado y estaban lejos de la ciudadanía. Y lo que hemos defendido eran factores de corrección y para ello apostábamos por limitar los salarios de los políticos para que vivieran como aquellos a quienes representan. Tú no puedes representar a los mileuristas si llevas 20 años cobrando 8000 euros. La modificación del código ético de Podemos va en una dirección muy mala y para mí es una bomba de relojería en el corazón de la ética política. Risto Mejide: Usted habla de apuntar esos dos pilares de la nueva ética del partido. Y yo le pregunto, ¿qué diferencia hay con tener un chalet en Galapagar? Ramón Espinar: Bueno, para mí abismal. Una cosa es que uno haga una apuesta de ética política, colectiva, por limitar los salarios para que la política no sea una profesión donde uno se queda a vivir toda la vida y otra cosa es que cada uno se compre lo que le dé la gana y dónde le de la gana. A mi el chalet no me interesa nada… Risto Mejide: Bueno, pero si hablamos de ejemplaridad… Ramón Espinar: Sí, pero cada uno con su dinero se puede comprar lo que le dé la gana. Pero insisto, no puede haber una élite política emancipada del pueblo y esto es fundacional del partido, esto me enerva. Lo otro pues qué decirte, todos los españoles con su dinero aspiran a vivir en la casa de sus sueños o que al menos más se adapte a sus gustos. Tampoco queda dentro de Podemos mucha gente porque se han ido todos. Los liderazgos que no estábamos de acuerdo hemos dado un paso atrás y ahora estamos a otra cosa. La dirección argumenta que lo de ahora no relaciona el salario con el SMI sino con el sistema de donaciones. Pero es que donar al partido una parte del sueldo de cargo público lo hacen todos, PP, PSOE e IU.

Y tras este argumento el publicista reconvertido a regenerador del periodismo decidió poner punto y final a la conexión, dejando a Espinar algo descolocado.