Demencial actitud de Jordi González en ‘Supervivientes’: desafío a Telecinco que huele a fatal desenlace

Jordi González no está feliz en Telecinco. Quien fuera una de las estrellas de la cadena de Mediaset, presentando espacios punteros de la casa como el mítico Moros y cristianos, La Noria, Vitamina N o TNT, se muestra apático no solo en pantalla sino también con sus propios compañeros.

González ha quedado reducido ahora a la mínima expresión en antena y es el encargado de presentar los debates dominicales de realities de Mediaset como Gran Hermano, su versión VIP o el de Supervivientes, ahora de plena actualidad. Desde hace temporadas los presenta él en detrimento de Sandra Barneda, que sí condujo el debate de la exitosa Isla de las Tentaciones, reality emitido en Cuatro y Telecinco.

Pero algo ha cambiado en esta edición de Supervivientes. El presentador catalán presenta una actitud que está suscitando las especulaciones en su equipo, tal y como han asegurado a Periodista Digital fuentes próximas a la cadena de Fuencarral. Según las mismas fuentes, “en el plató tiene un comportamiento bastante irascible. Por ejemplo obliga a poner el aire acondicionado a tope y público y colaboradores están helados pero a él no le importa porque tiene miedo a sudar en directo”.

El equipo que realiza el debate, explican las fuentes consultadas por PD, también se ha percatado de su falta de ganas. “No sabemos qué le pasa pero parece que le pese venir a trabajar. Llega cansado y con muy poca motivación”.

“Sin duda alguna, la alarma existe en Mediaset porque solo llevamos dos programas”, señalan a PD las fuentes consultadas. Esta situación ha provocado que se abone el terreno de las especulaciones y que se hable, además de un posible hartazgo personal, de asuntos personales. En este sentido, recuerdan que Jordi González, de 58 años, “tiene prácticamente toda su vida personal en Miami y tal vez echa de menos estar allí a lado de su gente y seres queridos”.

Las mismas fuentes aseguran a Periodista Digital que esta evidente actitud de pasotismo del presentador ha avivado los ‘rumores de pasillo’ que hablan de que “tal vez esta sea la última vez que Telecinco cuente con él para conducir los debates del reality”. Paolo Vasile ya tiene en la recámara la bala de Sandra Barneda e incluso ‘sorpresas’ como la de Christian Gálvez, casi ‘sin uso’ tras perder Pasapalabra, ahora en manos de Antena 3.

Pero no solo el equipo de Supervivientes 2020: Conexión Honduras se ha percatado de que algo no va bien con González, los espectadores también lo han hecho y no han tardado en expresar sus opiniones en las redes sociales: “Jordi González sigue igual de insípido que la semana pasada. ¿De verdad la organización de SV no le da un toque de atención?”, es uno de los ejemplos de lo que se comenta en la red.