El subordinado Marhuenda remata su ‘semana patética’ contra Cayetana echándole toda la porquería a Pablo Casado

Tiene más miedo que siete viejas a perder su canonjía en las televisiones de Atresmedia y, como era de esperar, el director de La Razón, Francisco Marhuenda, hizo el 7 de marzo de 2020 un ejercicio más de apostolado en favor de la tropa de Antonio García Ferreras y compañía.

Fue, evidentemente, en el transcurso de la tertulia política de ‘laSexta Noche’, en la que dedicaron un bloque a las palabras vertidas por la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo en contra de la segunda cadena de Atresmedia.

Cierto es que nadie de esa mesa de debate se posicionó en favor de la política conservadora.

Hasta Eduardo Inda y María Claver, por eso de no morder la mano que te da de comer, aunque sean sólo 450 euros por sesión, trataron de poner distancia con las afirmaciones de Álvarez de Toledo rechazando de plano que laSexta haga negocio con la erosión de los valores de la democracia.

Pero Marhuenda, pastoso y acobardado como está siempre con los mandamases de Atresmedia, fue más lejos en sus ataques a la portavoz parlamentaria del Partido Popular.

Marhuena aprovechó para lanzar toda la porquería posible contra el presidente de la formación conservadora, Pablo Casado.

De esta guisa remachaba el director de La Razón su ‘semana fantástica’ contra Cayetana Álvarez de Toledo:

Todo esto es muy obvio. Yo te puedo decir que el lunes fue un lío monumental. Todos los dirigentes del Partido Popular se pusieron a llamar. Y cuando digo que son todos, es que son todos, no me olvido a nadie. Todos decían que esto son cosas de Cayetana. Yo estaba en ‘Espejo Público’ y lo que ha dicho Cayetana es una barbaridad.

Subrayaba Marhuenda que:

Si lo que hubiese dicho Cayetana fuera que no le gusta laSexta, nadie le habría dicho nada. A lo mejor Antonio (García Ferreras) le hubiera podido decir tal vez tal y cual, pero nadie le hubiese dicho nada, ni la hubiesen criticado.

El periodista del diario de Planeta insistía en que a él le seguían llamando dirigentes del PP criticando las palabras de la portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados:

Al día siguiente todos seguían diciendo lo mismo, todos, y también el miércoles, el jueves… ¿Por qué sale Pablo Casado? Cuando ya no tiene más remedio, cuando Cayetana le pone sobre la mesa que quiere que salga y este sale y las verdad es que hace unas declaraciones que podían haber sido mucho más equilibradas.

Y aprovechaba para ‘asesorar’ a Pablo Casado:

Podía haber hecho unas declaraciones más equilibrasas, podía haber dicho que, bueno, Cayetana es la portavoz, confío en ella, yo estoy a favor de la libertad de expresión de todos los medios de comunicación. Pero no, no lo hace.

Sentencia tanto a Casado como a Álvarez de Toledo:

A mí me han defraudado, tanto la una como el otro y lo digo públicamente. Yo a Pablo Casado lo he defendido y ahora va a llegar Cayetana a decir que ha sido la única que ha defendido el constitucionalismo en Cataluña. ¡Oye, cuando ella no estaba lo hemos defendido todos, incluido mi amigo Sardá! Ahora resulta que viene aquí a darnos lecciones de democracia. Es impresentable el tema.