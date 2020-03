El desplome repentino de Pilar Rubio en ‘El Hormiguero’ que alarmó por su embarazo

Lejos de tanta habladuría y pavor al coronavirus, Pablo Motos comenzó la semana de ‘El Hormiguero’ (Antena 3) por todo lo alto con la entrevista más personal y divertida al cómico Leo Harlem. Como cada programa, la emisión se introdujo con copioso ritmo a través de una coreografía de ‘September’ en la que participaba Pilar Rubio, colaboradora habitual del formato. Desgraciadamente, la mujer de Sergio Ramos (que se encuentra en estado de buena esperanza) no empezó con buen pie; los taconazos que lucía le jugaron una mala pasada: se resbaló y terminó desplomándose al suelo.

Casi de forma inmediata y tras el evidente sobresalto inicial, el compañero de su derecha acudió en su ayuda. Pese al susto (que afortunadamente no tuvo consecuencias), ella se levantó por sí sola, se descalzó y trató de proseguir con el baile:

“Me he resbalado, ¡qué le voy a hacer! (…) Me ha cambiado el punto de equilibrio y no lo asumo”, explicó más tarde durante el espacio.