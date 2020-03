Fiesta dramática para Telecinco: Mercedes Milá estalla y cuenta el negro y delictivo secreto de Gran Hermano

Telecinco celebraba, el martes 3 de marzo, su 30 aniversario y lo hacía echando el resto con los programas y nombres propios de la historia de la cadena, pero ‘olvidaban’a una de sus grandes estrellas: Mercedes Milá, que no solo no ha sido mencionada en los vídeos sino que no fue invitada a la fiesta. Milá ha dirigido uno de los más emblemáticos programas de la casa durante más de una década presentando uno de los espacios televisivos más vistos de todos los tiempos, Gran Hermano.

Y Mercedes Milá se ha mostrado muy dolida al no recibir invitación a la fiesta de aniversario. «Resulta que celebran los 30 años de Telecinco y no he recibido ni una sola invitación. Y hacen una fiesta y hacen no sé qué y hacen no sé cuántos. ¿Tú crees que es normal?», aseguraba Milá en Espècies protegides de la Cadena SER.

También ha mostrado su indignación con el espacio que se le ha dado a ella y a GH en el vídeo de conmemoración del aniversario: «Han puesto un trozo del primer programa y de los concursantes. Eso sí, pequeñito en comparación con lo que significó Gran Hermano«.

Pero el palo mayor ha venido cuando ha mencionado el tema más controvertido:

«Ahora ellos no quieren hablar de Gran Hermano porque como tuvieron ese problema con la denuncia de la chica que… Ya sabes

ha afirmado haciendo referencia a la violación a Carlota Prado dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

Pero la Milá no ha sido la única ofendida por el comportamiento de Mediaset. La ‘cadena amiga’ organizó una serie de contenidos especiales en sus programas, en los que participaron varios de los rostros más representativos que han formado parte de su historia. María Teresa Campos, Jesús Vázquez o Fernando Ónega (que participaba en el programa de su hija Sonsoles) fueron algunos de ellos.

Por la noche, Supervivientes también hacía hueco para la fiesta con un vídeo que echaba retrospectivo de los programas más queridos por la audiencia como VIP noche, Esta noche cruzamos el Mississipi, Día a día, Caiga quien caiga, Gran Hermano, Operación Triunfo o Aquí hay tomate.

Pero la ‘cadena amiga’ hacía enemigos en su casa. El presentador de Supervivientes, Carlos Sobera, protestaba en directo porque él mismo había sido ninguneado: «Ponemos un vídeo de 30 años de historia y… ¿dónde está Mujeres y hombres y viceversa? ¿El 50×15? ¿Volverte a ver?», se quejaba Sobera, que recibía el apoyo de Nagore Robles, presentadora sustituta de Toñi Moreno en MyHyV.

Pero también Telecinco olvidaba sorprendentemente a otras estrellas y programas de su historia. Cero menciones a Moros y Cristianos (de Xavier Sardà y Jordi González), La noche con Fuentes y cía (conducido por Manel Fuentes) o El juego del euromillón de Paula Vázquez.